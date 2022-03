EFE

El Real Madrid comunicó este miércoles que el técnico del primer equipo, el italiano Carlo Ancelotti, dio positivo en coronavirus después de presentar algunos síntomas que le hicieron no encontrarse bien, tras los que se aisló, pero, dentro del club, según pudo saber EFE, no descartan que pueda dirigir al equipo en el partido del próximo sábado frente al Celta de Vigo en Balaídos.

Esto se debe a que, desde este lunes 28 de marzo, los casos confirmados leves, y también los asintomáticos no tendrán que hacer aislamiento ni los contactos estrechos cuarentena -que en ambos casos es de siete días-.



Una medida instaurada por la Comisión de Salud Pública de España que hace que la pandemia de la covid-19 entre en una nueva fase, pero que, sin embargo, recomienda a dichas personas hacer uso de medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables.



Por tanto, para que Ancelotti pueda reincorporarse a la rutina del Real Madrid, en el caso de no dar negativo en coronavirus previamente, tendrá que encontrarse bien de salud, sin síntomas. Pero desde el club no quieren correr ningún riesgo.





Por ello, el técnico está aislado en su domicilio, evitando así poner en riesgo a los futbolistas y más aún en una parte fundamental de la temporada en la que visitan Balaídos, tras la derrota en el clásico frente al Barcelona 0-4, y viajan a Londres para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea.



Para el primer encuentro Ancelotti no está totalmente descartado, dependerá de que tenga una evolución sintomática favorable, y para el de ‘Champions’ no debería tener problema en llegar, siempre y cuando la infección por coronavirus sigue el curso leve previsto.



Es el primer caso de coronavirus en el Real Madrid en este 2022. Precisamente, en el último brote a finales de 2021, con el auge de la variante ómicron, fue el hijo y asistente de Carlo, Davide, el que se contagió. En caso de que su padre no pueda estar en Vigo, será él el que se haga cargo del equipo.



Una circunstancia en la que el segundo entrenador ejerce de primero tras un positivo de este que no le es ajena al Real Madrid, ya que a finales de enero de 2021 fue el francés Zinedine Zidane el que contrajo la enfermedad, siendo su asistente, David Bettoni, quien dirigió al equipo en una visita al Alavés que acabó con victoria por 1-4 y en la derrota en casa -en el Alfredo di Stéfano por las obras en el Santiago Bernabéu y la ausencia de público- por 1-2 frente al Levante.