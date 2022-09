EFE

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, declaró que los objetivos para este "año son ganar LaLiga, marcar goles y sobre todo disfrutar" porque si cumple todo "la afición también disfrutará".



Benzema fue el gran protagonista de los premios Marca que reconocen a los mejores futbolistas de la pasada temporada en la Liga española. Se llevó el premio Pichichi al máximo goleador por sus 27 tantos en el campeonato, el trofeo Alfredo Di Stéfano y el trofeo MVP del campeonato.

"Alfredo di Stéfano siempre me decía que tenía que creer en mi sueño, disfrutar cada momento del Real Madrid y es lo que hago cada día y en los partidos. Me siento muy cómodo y tengo la suerte de poder jugar en el mejor club del mundo", dijo Benzema, al recoger sus premios.



"El premio Di Stéfano es un trofeo importante para mí y lo agradezco, al igual que el resto, a los compañeros, a la afición, al club y al presidente", apuntó el delantero francés, que opinó que en un futuro compañeros suyos como Vinicius Júnior o Rodrygo Goes podrían recogerlos también.



"Vinicius y Rodrygo, aunque son dos jóvenes de edad, tienen muchos partidos y podrían tener estos trofeos en casa", confesó.

Por último, Benzema habló de sus objetivos para la presente temporada.



"Este año va a ser difícil pero lo afronto con mucha ilusión. Quiero hacer más de lo que he hecho antes. Quiero ganar LaLiga, meter muchos goles y sobre todo disfrutar en el campo. Si lo hago la afición disfrutará porque jugamos para ellos", concluyó.