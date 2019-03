EFE

El Barcelona visita el domingo al Real Betis en el Villamarín en una prueba exigente que el equipo azulgrana espera solventar para irse al nuevo parón de LaLiga Santander como líder aún más sólido, pero el verdiblanco también necesita ganar en su dura pugna por los puestos europeos.



El Betis tiene aún en el recuerdo el sonado triunfo conseguido en la primera vuelta en el Camp Nou (3-4), lo que supuso la segunda y última derrota liguera hasta ahora del equipo de Ernesto Valverde -la primera fue en Leganés (2-1)-.



Desde entonces, el Barça no ha perdido en esta competición y los de Quique Setién quieren tener el privilegio de ser el único equipo que esta temporada pueda decir que le ha ganado los dos partidos de este torneo al conjunto culé.

Último entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova antes de jugar contra el Betis este domingo (20.45h). Vermaelen hace parte del entrenamiento con el grupo. También entrena Arnau Tenas del Juvenil A.





La formación sevillana, después de encadenar en las últimas semanas decepciones con las eliminaciones en la Liga Europa y la Copa del Rey y perder como local ante el Getafe (1-2), resurgió el pasado domingo en el campo de Celta (0-1) y ello le valió para seguir firme en busca de las posiciones continentales de la tabla.



Ahora pretende irse al parón liguero con un importante triunfo del que no podrán participar los laterales diestros Antonio Barragán y Francis Guerrero y el zurdo Junior Firpo, todos en fase de recuperación de lesiones.



Francis fue la última de las bajas con un esguince de tobillo que se produjo en Balaídos y se suma a Barragán, con molestias en un pie, y Junior, quien recayó a mediados del pasado febrero de la lesión muscular que tuvo en diciembre.



Setién, pese a ello, presentará a un equipo de garantías en el que los laterales podrían estar ocupados por Joaquín Sánchez y el exbarcelonista Cristian Tello y que tendrá en el centro de la zaga a otro ex del Barça, Marc Bartra.



Con el flamante nuevo internacional absoluto Sergio Canales en el centro del campo junto al argentino Giovani Lo Celso, el portugués William Carvalho y el mexicano Andrés Guardado, el delantero sería uno de los refuerzos de inverno, Jesé Rodríguez, quien en Vigo se inauguró como goleador bético.



Tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Barcelona retoma el pulso a LaLiga Santander visitando el Benito Villamarín, donde intentará encadenar su quinta victoria consecutiva en la competición y consolidarse en el liderato.

Las declaraciones de Valverde en la previa del #BetisBarça



El conjunto azulgrana, que ya sabe que se medirá al Manchester United en los cuartos de la 'Champions' tras golear este miércoles al Lyon en el Camp Nou (5-1), volverá a ponerse a prueba en la competición nacional, esta vez, visitando al Betis de Quique Setién.



Del Villamarín, los azulgranas han salido invictos en sus últimas seis visitas y mañana buscará un nuevo triunfo que permita, como mínimo, mantener las distancia con sus más inmediatos perseguidores: el Atlético de Madrid (a 7 puntos) y el Real Madrid (a 12).



Y es que el Barça se ha mostrado cada vez más sólido en sus desplazamientos, pues ha mantenido la portería a cero en cinco de sus últimos siete encuentros como visitantes.



Para medirse al Betis, el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, no podrá contar con los lesionados Thomas Vermaelen, Rafinha Alcántara y Ousmane Dembélé, quien se lesionó ante el cuadro lionés y que estará entre tres y cuatro semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



Tras el esfuerzo de 'Champions', Valverde hará varios cambios en el once. Clement Lenglet podría dejar su puesto, en el eje de la zaga, a su compatriota Samuel Umtiti; Nelson Semedo reemplazar a Sergi Roberto en el lateral derecho y Arturo Vidal a Arthur como volante.



La única línea que en principio no presentará cambios será el tridente ofensivo, en el que Philippe Coutinho repetirá como acompañante de Leo Messi y Luis Suárez.



- Posibles Alineaciones:



Betis: Pau López; Joaquín, Mandi, Bartra, Sidnei, Tello; Canales, Lo Celso, William Carvalho, Guardado; Jesé.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Vidal, Rakitic; Messi, Coutinho, Luis Suárez.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).



Estadio: Benito Villamarín.



Hora: 20.45 hora local (3:30PM ET) - EN VIVO por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT.