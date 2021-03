Con información de GOAL

Día convulso en el FC Barcelona y noticia de impacto. Según ha avanzado la "Cadena SER" y ha podido corroborar Goal, los Mossos d'Esquadra han registrado las oficinas del Barcelona en busca de información relacionada con el caso 'Barçagate', donde los agentes de la policía autonómica catalana han comenzado a primera hora de la mañana con la petición de documentación a los empleados del club y la incautación de material para contribuir a la investigación judicial en curso.

🔴 Los Mossos salen de las oficinas del Camp Nou



📽️ @AdriaAlbets pic.twitter.com/owk0YDGKqj — El Larguero (@ellarguero) March 1, 2021

Según fuentes solventes confirman a Goal, se han producido diversas detenciones en el marco de la investigación abierta. Entre esos detenidos está el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, al que se ha detenido a primera hora en su domicilio, procediendo después al registro de las oficinas del club azulgrana. Otros directivos detenidos son Óscar Grau, director ejecutivo del club, y Román Gómez Pontí, responsable de servicios jurídicos. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero tendrán que someterse a las preguntas de los investigadores del caso.

Según puede confirmar Goal de fuentes policiales, no se descartan más detenciones en el marco de la investigación, ya que la policía autonómica catalana sigue recopilando información y documentación sobre este asunto. Preguntado por la detención del ex presidente Bartomeu, Joan Laporta ha comentado: "Si bien no tuvo una gestión buena no deja de haber sido presidente del FC Barcelona y es una noticia que no es agradable para ninguna persona. La verdad es que es una noticia impactante"

El Barça no puede volver a vivir un período así. Su imagen global ha quedado muy tocada. pic.twitter.com/OKso7sz6rv — Jamie Easton Gombau (@eastonjamie) March 1, 2021

Todo sobre el 'BarçaGate'

Desde hace meses, la policía investiga el caso denominado "Barçagate" desvelado por la Cadena SER en febrero de 2020. Se investigan presuntos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Esta "bomba" llega justo a comienzos de una semana decisiva en los comicios presidenciales del club, que se deben celebrar el próximo día 7 de marzo. Cuándo son las elecciones a presidente del Barcelona, quiénes son los candidatos y cómo y dónde se puede votar.

🔵🔴Dos abogados del Barça acompañados de dos agentes de los Mossos d’Esquadra vuelven a entrar a las oficinas del club



🚙 Han salido un momento para registrar el coche de uno de los detenidos



📻@deportescope#FCBlive pic.twitter.com/1wpa1EwJHN — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 1, 2021

Qué es el 'BarçaGate'

Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, presentó su renuncia tras el escándalo del 'BarçaGate' y la presión ejercida por la moción de censura. El escándalo de las redes sociales, también llamado 'RedesGate', no ha dejado de amenazar al mundo Barcelona, desde que la "Cadena SER" hiciera público el 17 de febrero de 2020 que el club tenía contratada una empresa de márketing online por la que pagó elevadas sumas que fueron fraccionadas para evitar el control de la comisión económica con el objetivo de desprestigiar a opositores, personajes varios del entorno del club catalán y hasta a algunos de sus jugadores.