EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya prepara su once para el derbi contra el Real Madrid con Joao Félix fuera del equipo inicial, según las primeras pruebas del técnico, que ya dispone de Yannick Carrasco y Kieran Trippier, directos a la titularidad en la sesión de este miércoles.



Jan Oblak, en la portería; Stefan Savic y Felipe Monteiro, en el centro de la defensa; Mario Hermoso, en el lateral izquierdo; Koke Resurrección y Saúl Ñíguez, en el medio centro; Ángel Correa, en la banda derecha; y Luis Suárez y Marcos Llorente, en la delantera, completan la probable alineación del Atlético a día de hoy para el derbi.

En ella no figura Joao Félix, goleador en el 0-2 al Villarreal del pasado domingo, cuando también fue suplente, y que no formó parte de la probable alineación inicial en ninguno de los ejercicios que organizó el cuerpo técnico en la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, con lo que eso presupone, aunque nada más haya sido el primer ensayo y aún queden cuatro días para el choque.



A la delantera, mientras, sube su posición Marcos Llorente, que formó con Luis Suárez en el teórico ataque que planea de inicio Simeone en el derbi, mientras que Ángel Correa jugó en la banda derecha, con Koke Resurrección y Saúl Ñíguez por el medio y con Carrasco por el extremo izquierdo, después de tres duelos de baja.



El internacional belga se reincorporó este miércoles a los entrenamientos, ya recuperado de una lesión postraumática en la musculatura de la pierna izquierda. También lo hizo Kieran Trippier, después de las sesiones individualizadas y específicas que ha hecho durante la última semana y media para su vuelta a la competición.



Disponible ya el lateral inglés para jugar, una vez cumplida la sanción de diez semanas que le impuso la Federación Inglesa (se ha perdido un total de once choques por ese motivo), que concluyó el pasado domingo, Trippier regresa directo al once en el lado derecho.



En el lateral izquierdo estará Mario Hermoso, con Stefan Savic y Felipe Monteiro como centrales. En esa demarcación sigue de baja José María Giménez, que se ha perdido los dos últimos encuentros por una lesión muscular y que es baja probable en el duelo del domingo, al que sí podría llegar Thomas Lemar, que se recupera de un golpe.



El futbolista francés se entrenó este miércoles al margen por las molestias derivadas del traumatismo sufrido en la visita al estadio de La Cerámica y que provocaron su sustitución "por precaución" al descanso. Es duda para el derbi. En el caso de estar en condiciones, podría ser titular y alterar el once probado este miércoles por Simeone.