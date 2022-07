EFE

El Atlético de Madrid completó y anunció el fichaje del argentino Nahuel Molina por las próximas cinco temporadas procedente del Udinese italiano, después del pasar el pertinente reconocimiento médico y unirse a los entrenamientos de su nuevo equipo.



Con su llegada, el técnico Diego Simeone ya tiene el lateral derecho que pretendía para reforzar una zona prioritaria de su plantilla para la nueva campaña.

#BienvenidoMolina



🤝 Acuerdo con el Udinese para el traspaso de Nahuel Molina; el defensa argentino firma por 5 temporadas.



¡Bienvenido a la familia atlética! ❤️🤍



— Atlético de Madrid (@Atleti) July 28, 2022

"Nahuel Molina (Embalse, Córdoba, Argentina, 6 de abril de 1998) ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid tras el acuerdo alcanzado con el Udinese para el traspaso del futbolista argentino a nuestro club, quien firma para las próximas cinco temporadas", anunció la entidad, tres días después de la llegada, el pasado lunes, del jugador a Madrid para rubricar su incorporación al conjunto rojiblanco, en el que aterriza con 24 años.



Flexible para jugar tanto en el 4-4-2 como en el 3-5-2, y elegido por el técnico para cubrir una demarcación que había perdido dos efectivos en el último semestre (Kieran Trippier, traspasado al Newcastle el pasado enero, y Sime Vrsaljlko, una vez concluido su contrato), "el lateral argentino destaca por su polivalencia en ambas bandas y por su potencial ofensivo", según resaltó el club español en su comunicado publicado en la página web.



"Tras pasar reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra, llega al Atlético de Madrid un jugador con experiencia en Europa capaz de jugar en ambos laterales. Es un jugador serio en defensa que se incorpora muy bien al ataque. Prueba de ello es que resulta un gran asistente para sus compañeros. A ello ayuda su buen golpeo a balón parado, otra de las cualidades que hacen de Molina un jugador muy completo", remarcó el Atlético.

❝Tener la posibilidad de jugar aquí es un sueño❞



— Nahuel Molina — Atlético de Madrid (@Atleti) July 28, 2022



Nahuel Molina ya se entrena con el Atlético desde el pasado martes. Sólo la demora en una parte de la operación del traspaso (el camino inverso que debe recorrer Nehuén Pérez del Atlético al Udinese) había retrasado la confirmación de un fichaje hecho, hasta el punto de que el futbolista viajó incluso con sus compañeros para el partido amistoso de este miércoles contra el Numancia en El Burgo de Osma, pero finalmente no pudo disputar ningún minuto al no estar formalizado su fichaje.



Su debut se producirá previsiblemente este sábado ante el Manchester United en Oslo, en el segundo amistoso de pretemporada.



Es el tercer fichaje del Atlético para la nueva temporada (junto al medio centro Axel Witsel, que llegó libre después de concluir su contrato con el Borussia Dortmund, y del extremo Samuel Lino, contratado desde el Gil Vicente a cambio de 6,5 millones de euros aunque saldrá cedido, con el Valencia como probable destino), pero si es o no el último lo determinará si hay algunas salidas más en el equipo y en qué posiciones se produzcan.

Cuando conoces por primera vez el Cívitas @Metropolitano — Atlético de Madrid (@Atleti) July 28, 2022

Nahuel Molina, internacional con Argentina en 16 ocasiones, ha jugado las dos últimas campañas en el Udinese, con diez goles y siete asistencias en sus 68 partidos entre los dos años.



El club italiano agradeció su entrega al equipo en ese tiempo. "Muchísima suerte a Nahuel en su nueva experiencia y gracias por la dedicación a nuestra causa que siempre ha demostrado a lo largo de la trayectoria de crecimiento en nuestro club", expresó en un comunicado en su página web, en el que no especificó las cantidades del traspaso.



Antes, jugó en Boca Júniors, donde comenzó su carrera en las categorías inferiores; en Defensa y Justicia y en Rosario Central, antes de dar el salto a Europa, en el que ahora jugará en el Atlético a las órdenes de Diego Simeone.