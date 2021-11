GOAL

Xavi Hernández ha dirigido este martes 9 de noviembre su primera práctica al mando del FC Barcelona. No ha contado Xavi con los internacionales, pero sí que ha podido trabajar con aquellos futbolistas que no fueron convocados por las distintas selecciones y también con su cuerpo técnico. En ese sentido, merece la pena conocer quiénes son los hombres de confianza que ha llevado al Camp Nou el ex entrenador del Al Sadd.

Quiénes están en el cuerpo técnico de Xavi

Evidentemente, Xavi no regresa solo a la Ciudad Condal. No vuelve como jugador, sino como entrenador. Y, como todo técnico, el de Terrasa aterriza en Barcelona con su círculo íntimo, un grupo de trabajadores que intentarán sacar al conjunto culé de la delicada situación deportiva que atraviesa. Si bien no son ex futbolistas de renombre, son personas en las que Xavi ha depositado toda su confianza para llevar adelante el nuevo proyecto de la entidad catalana.

El cuerpo técnico de Xavi lleva ya varios años trabajando con él. Concretamente siete temporadas, en las que han conseguido hasta siete títulos en el Al Sadd de Qatar.

Óscar Hernández, hermano de Xavi, y Sergio Alegre son los ayudantes principales del nuevo entrenador del Barcelona. Óscar sería el segundo entrenador, y Alegre sería el tercer entrenador. Con ellos conversa todo lo relacionado al sistema de juego, la táctica y las jugadas a balón detenido.

También llega con Xavi el joven Iván Torres, nuevo preparador físico de la primera plantilla del Barça. En tanto que Carlos Nogueira será el fisioterapeuta. En su sitio web, Nogueira, de 31 años, destaca que su relación con el deporte empieza en la capital dezana a los 10 años, cuando comienza a jugar al balonmano en el BM Lalín. Después, mientras lo compaginaba con sus estudios de Fisioterapia en la Universidade de Vigo, también defendió los colores del SD Teucro.

Además, David Prats, Toni Lobo y Sergio García son los analistas y los encargados de ver los partidos desde la tribuna principal para grabarlos y sacar de ellos toda la información posible.

Quien seguirá en el club como preparador de porteros pese a no ser del cuerpo técnico de Xavi es José Ramón de la Fuente. De la fuente sigue en el Barcelona tras haber llegado en la 'era Koeman'. El preparador de porteros que Xavi Hernández tenía en el Al Sadd, Xavi Ferrando, continuará en Doha con el recuperador, Mario Jiménez.

Por último, Xavi también depositará toda su confianza en sus representantes, Arturo Canales y Fernando Solanas.

Xavi ya está al mando del Barça

Xavi Hernández ha tomado el mando del Barcelona como entrenador y este martes 9 de noviembre dirigió su primer entrenamiento como técnico del primer equipo, aunque con muy pocos futbolistas profesionales, ya que la gran mayoría se encuentran con sus selecciones.

El técnico catalán vivió una jornada intesa el lunes tras su multitudinaria presentación en el Camp Nou en la que ya dejó entrever cuál será su libro de estilo. No obstante, Xavi no ha querido darse tiempo para descansar y ha llegado antes del amanecer a la Ciutat Esportiva para empezar a planificar todos los detalles de las sesiones de trabajo.