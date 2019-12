A Takefusa Kubo le preguntaron no hace demasiado por su antiguo compañero en la Masia, Anssumane Fati, y respondió como juega, con desparpajo. "Yo le daba pases y él marcaba" recordó el japonés, a quien el Barcelona descartó devolver al redil azulgrana el pasado verano por culpa de sus elevadas pretensiones económicas. Hubiera sido la forma de que la estrella emergente del cuadro azulgrana volviera a coincidir con el que hasta la fecha ha sido su mejor socio. Porque, en efecto, Kubo se hinchó a darle asistencias a Ansu, y viceversa.



Entre los dos firmaron hasta 130 goles en su primera temporada juntos pero apenas pudieron coincidir más que unos meses tras la sanción de la FIFA al Barcelona por las irregularidades en la incorporación de extracomunitarios menores de edad. Ansu se quedó en Barcelona porque no le afectaba y Kubo regresó a Japón para seguir con su progresión y a pesar de que hoy se verán las caras como rivales y no como compañeros es inevitable compararles.







Es evidente que jugar en el Mallorca es menos complicado que hacerlo en el Barcelona, de ahí que Kubo presente más minutos que Ansu en Primera División. Sin embargo, el bissauguineano ya sabe qué es disputar la Champions League y hasta ha dado puntos a su equipo gracias a sus goles. Se trata de dos jugadores llamados a liderar al Barcelona y al Real Madrid dentro de no demasiado tiempo pero el inicio de la rivalidad entre estos dos amigos deberá esperar habida cuenta de las molestias de Ansu en el tendón rotuliano. Kubo sí estará y quien sabe, quizá la próxima vez que visite el Camp Nou ya sea vestido de blanco.



GOAL