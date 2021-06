EFE

Carlo Ancelotti dejó en su presentación como entrenador del Real Madrid un recado a Zinedine Zidane, al que elogió por sus éxitos al mando del equipo blanco, pero señaló que se debe tener "respeto a todos" al ser preguntado por la carta de despedida del técnico francés, que apuntó a filtraciones interesadas desde el club a la prensa que desestabilizaron a los jugadores.

"No he entendido lo que quería decir", reconoció Ancelotti cuando fue preguntado por lo que manifestó Zidane en su carta.

"Estoy en el fútbol desde hace 40 años y es normal que se hable. Eres el entrenador, los jugadores juegan, los periodistas cuentan lo que pasa y es todo normal, conozco bien este mundo. Es así y lo tenemos que aceptar. Sobre todo tener respeto a todos los que trabajan en este mundo. A jugadores, entrenadores y periodistas", subrayó.

Ancelotti reconoció que no ha podido hablar con Zidane, ya que su llegada al Real Madrid se produjo de forma rápida porque tenía contrato en vigor con el Everton inglés y tuvo que solucionar muchas situaciones personales antes de comenzar a pensar en su nuevo club.

"Zizou ha ganado tres Copas de Europa en un rato", elogió. "Ha hecho un trabajo fantástico hasta el último día aquí. Se fue, ha vuelto, todo lo ha hecho muy bien y todo el mundo le tiene que dar las gracias", opinó.

"Ha tenido un éxito fantástico y esto es el fútbol, un entrenador viene y otro se va, queda su reto que fue increíble. No he hablado con él porque fue todo muy rápido, pero voy a hacerlo. En los últimos tiempos no hemos tenido una relación continua, nos hemos pasado mensajes, pero es un amigo, lo primero", destacó el técnico italiano