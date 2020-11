EFE

El Real Madrid volvió a las andadas, se enredó otra vez en un partido trampa y fue superado 1-2 por el Alavés, al que le bastó con orden, atención y acierto para prolongar su buena línea en la competición.



No parece haber aprendido el conjunto de Zinedine Zidane de los varapalos encajados contra el Cádiz, el sonrojo ante el Shakhtar o la goleada sufrida frente el Valencia. Volvió a las andadas, sin capacidad de reacción. Le temblaron las piernas al primer contratiempo.



Tras el buen nivel ofrecido en Milán, el Alavés devolvió al Real Madrid a la realidad de LaLiga. Da la sensación de que el conjunto de Zinedine Zidane solo se siente a gusto en el extremo. En situaciones límite. El día a día y la rutina no le va.



Fue superado el conjunto blanco por un rival ordenado, trabajado, con las ideas claras. Con metas menores pero al que le motivan especialmente compromisos como el de Valdebebas, donde se creció especialmente desde el minuto 5, cuando se encontró con la ventaja en el marcador por un penalti.





Un córner llevó el balón a la cabeza de Laguardia y terminó en un brazo de Nacho. Lucas Pérez no falló desde los once metros y adelantó al Alavés.



Cinco penaltis en los tres últimos partidos castigan al conjunto de Zidane. A los tres de Valencia y al de Villarreal se sumó este ante el Alavés, que volvió a condicionar al Real Madrid. No es excusa. El conjunto blanco tuvo todo el partido para enmendar este contratiempo. Tampoco sucedió.



Le afectó en exceso al equipo de Zidane, incapaz de superar la presión del cuadro de Pablo Machín, que tuvo el segundo en un mano a mano de Lucas que salvó Thibaut Courtois cerca de la media hora y poco antes de una nueva lesión de Eden Hazard.



Encendió otra vez las alarmas. Cojeó y pidió el cambio. Es el enésimo contratiempo del jugador belga, reclamo del proyecto blanco sin rendimiento por todo tipo de problemas físicos.



La entrada de Rodrygo, sin embargo, despertó a los blancos, que cercaron la meta de Pacheco, que sostuvo a su equipo especialmente en una doble acción de Toni Kroos, la más clara del Real Madrid en el primer tiempo.



No sirvieron la voluntad de Mariano ni los intentos de Luka Modric para desordenar antes del intermedio a su rival, que alcanzó el vestuario con la mitad del objetivo cumplido.



Más cerca lo tuvo aún en el inicio de la segunda parte cuando a los tres minutos una pifia de Thibaut Courtois fue aprovechada por Joselu, que marcó el 0-2. El abultado error cortó el prometedor inicio de su equipo, que salió con una predisposición mejor que la del arranque del partido.



Después el belga salvó a su equipo de un castigo mayor, cuando el Real Madrid intentó tirar de épica, desordenado, con Vinicius ya en el campo en otra acción de Lucas, una pesadilla para la zaga local, una y otra vez dejada en evidencia.



Lejeune sacó bajo palos, en la línea, un remate de Casemiro que entraba. A la desesperada y con solo nueve minutos por delante.



Así llegó el tanto del Real Madrid, en un barullo que aprovechó Casemiro tras un mal remate de Rodrygo. Fue así como intentó evitar la derrota el cuadro de Zidane, que arrinconó al Alavés hasta el final, lanzó al travesaño en la última acción Isco, pero no acabó con un Alavés aferrado a su merecido éxito hasta el final.