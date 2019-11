EFE

Un gol de Youssef En Nesiry en el segundo tiempo da vida al colista Leganés, que hizo bueno el cambio de entrenador en el debut del mexicano Javier Aguirre y empató 1-1 en su visita a la Real Sociedad, líder pese a sumar un nuevo revés como local.



El equipo madrileño llegó a San Sebastián, donde no ha ganado en las tres temporadas que ha jugado, con un once adaptado a Aguirre, que quiso nadar al tiempo que guardaba la ropa y apostó por una defensa de cinco para maniatar a una delantera realista muy fecunda en jornadas anteriores.



El plan no saltó por los aires porque la abundante lluvia caída sobre la capital guipuzcoana mojó la pólvora de Willian José, que en inmejorable posición erró dos claros remates de gol, en sendas acciones en las que Cuéllar estuvo a un alto nivel.



Los donostiarras seguían llegando en cascada pero les faltaba el último tiro o descifrar el código de seguridad de Cuéllar, la auténtica figura del conjunto leganense en el primer tiempo.





La formación madrileña empezó a estirarse a medida que se acercaba el descanso y Recio estuvo muy cerca de lograr el 0-1, precediendo otra acción brillante de Bralthwaite que llevó la inquietud a los empapados aficionados de la primera línea del Reale Arena, los más animosos.



El segundo tiempo se mantuvo igualado, sobre todo porque el Leganés tenía en la portería a un Cuéllar que lo paraba todo hasta que llegó el gol donostiarra, el que le instalaba en el liderato de la competición, que llegó en un saque de esquina lanzado por Januzaj y rematado de cabeza por Merino.



Parecía cerrado el encuentro para la Real porque el tanto cayó como una alud sobre la debilitada moral del último clasificado, pero el Leganés se rehizo y, cuando muy pocos esperaban su reacción, empató el encuentro a trece minutos para el final con un espléndido cabezazo de El Nesyri, que hizo buena la apuesta en vestuarios de su técnico.





Los intentos postreros de los locales para encontrar el triunfo no tuvieron éxito porque el Leganés supo defender con todo un punto que, además de su valor sumatorio, puede ser también de inflexión en su intento por lograr la permanencia.