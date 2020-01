EFE

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, se declaró tranquilo respecto a la posible llegada de refuerzos a su equipo y se mantendrá a la espera "hasta que se cierre el mercado", tras haber pedido a la directiva "uno o dos delanteros".



"¿Parezco preocupado? Yo, hasta que se acabe el mercado, sigo esperando. Estoy tranquilo", declaró el técnico mexicano en la víspera de su enfrentamiento ante el FC Barcelona en Copa del Rey.



Respecto a uno de los nombres que ha sonado como posible fichaje, el sevillista Bryan Gil, aseguró: "No tengo idea de qué me estás hablando y además no puedo hablar de jugadores que están en otros clubes, por respeto. Pienso que hay que guardar un respeto, una ética. Primero, a los que tengo aquí al lado".





"No te puedo emitir un juicio sobre un futbolista que esté en otro club. ¿De refuerzos? Nos gustaría traer uno o dos delanteros, es lo que le pasé a la directiva hace días. Y estamos, hasta hoy, tranquilos", afirmó.



Aguirre dijo que si cree que debe alinear al danés Martin Braithwaite ante el Barcelona lo hará sin tener en cuenta una posible lesión que dejaría al equipo con un único delantero centro nato, Guido Carrillo.



El Leganés esta en octavos de final de la Copa pero es penúltimo en el campeonato de liga