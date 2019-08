Tres razones para no perderse LaLiga

Mauricio S. Fonseca

Estamos a horas de que comience una nueva campaña de LaLiga por las pantallas de beIN SPORTS y aquí te ponemos en contexto de lo que puedes esperar para temporada 2019-20, aquí hay tres razones para no perderte jornada a jornada lo que ocurre en la Primera División de España que arranca este viernes en tu canal de confianza.

Latinos en LaLiga

Temporada tras temporada, LaLiga suma un grupo muy grande de futbolistas latinos que le ponen ese ingrediente distintivo a los diferentes clubes en España. Esta temporada hay algunos que han llegado, otros que se espera den el salto de calidad y el otro grupo consolidado que se mantienen y son parte fundamental de los éxitos de sus equipos.

Entre los nuevos están Héctor Herrera en Atleti, Ëder Militao y Rodrygo en el Real Madrid, Renen Lodi en el Atleti, Lucas Ocampos y Rony Lopes con el Sevilla o Matías Vargas, quien se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Espanyol. De los que se espera den un salto de calidad esta temporada están los Maxi Gómez, que ha pasado del Celta al Valencia, Diego Lainez que se espera tenga más minutos con el Betis, Néstor Araujo que espera consolidarse en el Celta, Chimy Ávila, quien llegó al ataque del Osasuna o Roberto Rosales, quien tendrá un nuevo desafío en el Leganés.

En el grupo de consolidados están los Maripán en el Alavés, Orellana en el Eibar, Guardado en el Betis y luego están las estrellas, los que marcan diferencia y que usted sabe bien quienes son, Messi, Suárez, Vidal en el Barcelona; Marcelo, Keylor, Casemiro en el Madrid; Giménez en el Atleti o Banega en el Sevilla.

Barcelona, Real Madrid y Atleti, los gigantes en España

La lucha por el título ya tiene incluido de lleno al Atleti entre los dos clubes más ganadores en España. A pesar de la salida de Griezmann, que se fue a reforzar a un rival directo, los Colchoneros han sabido moverse en el mercado, han gastado como nunca y le han dado a Simeone nuevas herramientas para competirle a clués y merengues. Joao Félix es quizá el jugador que ha llegado a LaLiga que más emociona ver y a su alrededor tendrá varias armas para buscar el objetivo de dejar atrás a los otros dos grandes contendientes.

Barcelona, que aún no ha cerrado el mercado parece dispuesto a ir por todo, De Jong, Griezmann, Firpo y la posible llegada de Neymar le daría un plantel muy sólido, capaz de no descuidar ninguna competición y volver a optar a ganar LaLiga, algo que ha logrado en siete de las últimas 10 temporadas. Mientras Messi esté sano el cuadro blaugrana será el favorito a llevarse el título de Liga.

Real Madrid sigue con una nube sobre su cabeza. No parece que las ideas fluyan ni que la comunicación sea el fuerte del cuadro blanco. El no poder vender a Bale ni James puede crear un cortocircuito con el entrenador. El no poder contratar a Pogba o Neymar parece no presagiar una temporada exitosa, a pesar de los más de 300 millones invertidos en los fichajes. La llegadas de Hazard, Jovic, Mendy, Militao y Rodrygo parecen no ser suficientes para lo que se pretende de un equipo como el Madrid, pero es precisamente ese pensamiento el que puede revocar todo y hacer y hacer que el cuadro merengue termine con una sonrisa al final de la temporada, porque hay veces que la historia juega.

LaLiga más técnica

Si bien los tres grandes equipos de España agrupan buena parte de las estrellas de LaLiga, el resto de las escuadras siempre puede competir desde el aspecto técnico, de posesión y rotación de balón, de algún pase y control preciso que complique a las defensas de los grandes. La calidad técnica que se maneja en España es diferente a las demás competiciones, es un ritmo más cadencioso pero eso permite que podamos apreciar equipos que a pesar de sus limitaciones puedan hacer que los partidos sean entretenidos sin contar con las grandes superestrellas.

Cuadros como el Betis, el Getafe, el Celta, el Alavés o el Espanyol son equipos que si bien no alcanzan a quitarle títulos a los de arriba, sí salen a jugar y pueden dar más de un susto, con su estilo, a los poderosos en LaLiga.