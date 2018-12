Butragueño sobre rechifla a Isco: "Pitar a un jugador nos debilita"

EFE

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, rechazó que el centrocampista Isco Alarcón se encarara con el público y, en cualquier caso, destacó que "pitar a un jugador" debilita al equipo.



"No he visto el gesto. Intuyo que reclama córner. Dicho esto es muy importante que estemos unidos. Todo lo que conseguimos es con la grada, el vestuario y el club. Pitar a un jugador nos debilita y ayuda al contrario y sobre todo cuando la situación es adversa", recalcó a Movistar Plus Butragueño.



El directivo blanco opinó de Marco Asensio y Gareth Bale. Asensio comenzó muy bien, con muy buen tono y a medida que ha transcurrido el partido el rival se ha sentido mejor y en la segunda parte nos ha costado mucho".





Bale parece que sólo es un golpe y que haya terminado el partido es un buen síntoma", destacó.



"El resultado es duro. no estamos acostumbrados a perder y menos en casa y menos en la Liga de Campeones. Es un resultado duro. Ellos han llegado tres o cuatro veces. No hemos merecido un marcador tan severo. Es un resultado difícil de digerir. Pero hay que apoyar a los jugadores", insistió Butragueño.



"Era un partido que estábamos clasificados intuíamos que era una buena noche pero no ha sido así", apuntó el dirigente del Real Madrid que no aventuró movimientos en la plantilla en el mercado invernal. "Hay que tener mucha tranquilidad y una plantilla estupenda. Es una mala noche pero hay que tener calma", concluyó