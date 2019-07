A De Jong le agrada la idea de sumar a Neymar al Barcelona

GOAL

Frenkie De Jong, nuevo mediocampista del Barcelona, concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que asegura que quiere jugar con Neymar, futbolista del Paris Saint-Germain que podría volver al Camp Nou este verano.

Consultado acerca de la posibilidad de que el delantero brasileño regrese al campeón de LaLiga, De Jong contestó que no le "corresponde" a él "tomar esa decisión, pero si tuviera que hablar de Neymar como jugador", él "realmente" ha "disfrutado viéndole jugar". "Es uno de los mejores en el mundo y por supuesto me pondría contento si viniera al Barça", manifestó.

Por otro lado, preguntado sobre le consta que su amigo y ex compañero De Ligt tuvo dudas hasta el final antes de fichar por la Juventus, De Jong señaló: "Tuvo grandes propuestas, por supuesto. Las últimas semanas estuve de vacaciones y no hablamos tanto. Eso deberías preguntárselo a él".

Además, dijo que él también tuvo dudas antes de firmar por el Barcelona, pero consideró que "es normal cuando tienes que tomar una decisión importante como lo era esta. Había muchos clubs interesados, primero seis clubs, luego cuatro y así, vas haciendo una criba. Obviamente, el Barça tenía ventaja porque yo soñaba jugar en el Barça desde pequeño. Cuando el Barça me explicó su plan para mí, vi la confianza que depositaba en mí, fue fácil decidirme".

Sobre si le gusta la comparación con Johan Cruyff, emblema de Holanda, del Ajax y del Barcelona, contestó: "Pienso que no somos comparables porque él fue alguien único en el fútbol, como jugador y como técnico. Él cambió todo el fútbol. Yo no me voy a comparar con él porque él es único, uno de los mejores de la historia, y yo justo estoy empezando en mi carrera".