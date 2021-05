EFE

El Al Sadd de Catar anunció oficialmente la ampliación del contrato con el técnico español Xavi Hernández, comprometido con la entidad hasta junio del 2023.

El preparador, que ha completado su segunda campaña en este equipo, tiene incluida en el acuerdo una cláusula liberatoria si el Barcelona pretende sus servicios.

