En una escena que evocó la de 2014 entre Luis Suárez y Giorgio Chiellini, Raphäel Varane habló del supuesto mordisco del defensor alemán Antonio Rüdiger en la espalda del francés Paul Pogba. "Es cierto que ayer fue una delicia ver a Paul en el terreno de juego", bromeó.

En unas imágenes que están dando la vuelta al mundo, Rüdiger pone la boca y hace un gesto de morder en la espalda de Pogba en el final del primer tiempo del Francia-Alemania de la Eurocopa. Un incidente confirmado en la noche del martes por el propio Pogba: "Creo que me mordió un poco, sí, pero en plan amistoso, porque nos conocemos".

Inexplicable la reacción de Rudiger intentando morder a Pogba en pleno partido.



Si bien ni el árbitro ni el VAR lo advirtieron, el central podría ser sancionado de oficio.#EurocopaxDirectv pic.twitter.com/patkNvXi4h — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 15, 2021

Varane abordó el suceso en conferencia de prensa, también con dosis de humor. "Lo cierto es que ver a Paul anoche fue un regalo, una delicia, de ahí a morder, se ha pasado un poco", señaló entre risas el defensor del Real Madrid, pieza esencial en la victoria ante los alemanes por 1-0.

"En el terreno de juego había muchas ganas, creo que Paul podría haberse tirado al suelo, pero él no es así. Después del partido han hablado y no hay nada demás. Se le podría haber sancionado por esa acción, pero no fue el caso. Vamos a mirar hacia adelante", señaló.

Según el diario deportivo francés L'Équipe, la UEFA no sancionará de oficio a Rüdiger por su gesto.