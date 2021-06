Unai Simón, portero internacional del Athletic Club, apuntó al seleccionador español Luis Enrique Martínez como "el principal artífice" del momento que protagonizan en la Eurocopa y un crecimiento que ya hace soñar a la afición con lograr algo grande.

"Luis Enrique es el principal artífice de esto, es el que nos ha indicado el camino, nos guía por donde tenemos que ir", reconoció Unai Simón en rueda de prensa. "El grupo lo hacemos los jugadores y estamos unidos con el staff. Todos vamos de la mano. Luis Enrique nos ha transmitido eso desde el primer momento y con él estamos muy unidos", añadió.

🚨 OFICIAL | Michael Oliver, árbitro inglés para el Suiza - España.



El inglés estará acompañado en las bandas por Stuart Burt y Simon Bennet. El cuarto árbitro será el rumano Ovidiu Hategan.



ℹ️ https://t.co/btNPInR5lE #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/jNn1Cn3vXP — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021



El seleccionador dejó una frase repleta de orgullo tras eliminar a Croacia en los octavos de final, cuando apuntó que dirige un grupo de jugadores sin ego como una clave principal del éxito.

"No puedo comparar egos con otras selecciones que hubo", admitió Unai. "En esta lo que hay es un grupo humano muy humilde, trabajador y con muchas ganas de conseguir la Eurocopa", resaltó.

Y apuntó al crecimiento del equipo en momentos de dificultad que han ido superando desde el inicio de la concentración, con el positivo en coronavirus de Sergio Busquets, hasta el error suyo que costó el primer tanto ante Croacia y tener que remontar para acceder a los cuartos de final.

"Los grandes grupos se forjan con las adversidades. Es un orgullo formar parte de este equipo, lo que me han arropado en el campo, en el vestuario dice mucho del grupo que tenemos. Siempre nos han dicho los más veteranos del equipo que estas competiciones las ganan los equipos y no las selecciones. Es lo que somos, un equipo, no sé si pasaremos de cuartos, de semis, sea cual sea el resultado vamos a ir todos juntos", reconoció.

En los cuartos llega Suiza, cuando se esperaba a Francia, pero para Unai da igual el rival: "Dependemos de nosotros mismos, jugamos para ganar esta Eurocopa y nos da igual enfrentarnos a Francia o Suiza". Para seguir avanzando rondas, el portero considera clave mantener fortaleza defensiva y la defendió pese a los tres goles encajados ante Croacia.

"En esta Eurocopa somos de los equipos a los que menos ocasiones de gol nos generan. Tenemos mucho el balón pero también porque tenemos la mejor defensa que puedo tener. El equipo rival también juega y genera ocasiones. Es normal que a medida que avanza la competición, habrá rivales de mayor nivel que podrán generar más ocasiones pero hasta ahora en la fase de grupos apenas nos han generado, nos metieron una, y ante Croacia, un equipo potente con muchas cualidades, nos generó muy pocas ocasiones", explicó.

Ese duelo ante Croacia ya es inolvidable para Unai, por su fallo en el primer gol pero también por acabar siendo decisivo para el triunfo con dos paradas y por la reacción del equipo.

"Emocionalmente he vivido partidos en los que he tenido sentimientos más fuertes, en las finales de Copa del Rey con el Athletic, pero sí que como profesional ha sido el partido más importante de mi vida. No lo voy a olvidar nunca, sabemos la repercusión que tuvo, nos pudimos ir a casa con mal sabor de boca y sacarlo todos juntos dio una muestra de la personalidad que tiene el equipo", confesó.

