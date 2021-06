EFE

Una República Checa que jugó 35 minutos con superioridad numérica proporcionó una de las grandes sorpresas de los octavos de final tras imponerse (0-2) a una errática selección de Países Bajos, que perdonó en exceso y no superó la expulsión de Matthijs de Ligt en el minuto 55.

Los checos esperaron con paciencia y orden táctico para sentenciar, con unos entonados Holes -marcó un gol y dio una asistencia- y Schick, que lleva cuatro goles en la Eurocopa. Los de Silhavý se medirán en cuartos a Dinamarca el próximo sábado.

Los de Frank de Boer salieron muy entonados y arrinconaron en los primeros minutos a los checos, a los que les ardía el balón en las botas. Los neerlandeses controlaron pronto la posesión, con Wijnaldum y Dumfries poniendo el vértigo en las bandas y causando muchos problemas a la defensa checa.

En esos primeros minutos pudo marcar Países Bajos: primero De Ligt no cabeceó bien un córner y después un buen centro de Dumfries desde la banda derecha no encontró rematador.

