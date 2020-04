GOAL

Ronaldinho está viviendo días complicados tras ser arrestado en Paraguay por usar un pasaporte falso. El brasileño ha pasado varios días en prisión y desde el día 7 de abril cumple arresto domiciliario en un hotel tras pagar una importante fianza y ha dado su primera entrevista para dar su versión de los hechos.

"Todo lo que hacemos es en virtud de contratos que son gestionados por mi hermano que es mi representante. En este caso, vinimos para participar del lanzamiento de un casino online conforme se especificaba en el contrato y para el lanzamiento del libro Craque da Vida que fue organizado con la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay. Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde ese entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar el hecho como lo vinimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia nos solicitó", explica en una entrevista al diario paraguayo ABC.

#Ronaldinho rompió el silencio.



⚽El astro del fútbol conversó con #ABCTVPy en una entrevista exclusiva en la que habló del fútbol y el controversial caso.



La entrevista completa, mañana en la edición impresa de ABC Color y en el programa #CrimenYCastigo a las 18:00. pic.twitter.com/P3l85ZdRpV — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) April 27, 2020

El exjugador del Barcelona ha revelado cómo fueron sus días dentro de prisión y su relación con otros internos: "Fue un golpe duro, nunca imagine que pasaría por una situación así. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi fútbol. Todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir en la Agrupación me han recibido con amabilidad; jugar al fútbol, autógrafos, fotos, es parte de mi vida, no tendría ningún motivo de dejar de hacerlo, mucho más con personas que estaban viviendo un difícil momento al igual que yo".

El brasileño espera que la situación se termine solucionando y pronto pueda volver a su país y reencontrarse con su familia: "Esperamos que puedan utilizar y confirmar todo lo que aportamos en cuanto nuestra posición en el caso y que podamos salir de esta situación en la brevedad posible. Lo primero será dar un beso grande a mi madre que vive estos días difíciles desde el inicio de la pandemia del covid-19 en su casa, después será absorber el impacto que esta situación ha generado y seguir adelante con fe y fuerza".