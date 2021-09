EFE

Neymar, autor de uno de los goles con que Brasil se impuso este jueves por 2-0 a Perú por las eliminatorias del Mundial 2022 y del pase para el otro, celebró sus marcas como mayor goleador de la Canarinha en partidos por las eliminatorias y como el de más asistencias.

"Obvio que el conjunto es muy importante, pero estoy muy contento de ser el mayor goleador de Brasil en eliminatorias y el mayor asistente de la selección", afirmó el jugador del París Saint Germain francés en declaraciones a la prensa al final del partido.



Con su gol de este jueves, Neymar sumó 12 anotaciones en partidos por eliminatorias y superó a Romario (11) y a Zico (11) con quienes compartía el título. Les siguen en la lista Kaká, Luís Fabiano, Ronaldo y Tostao, con diez goles cada uno en eliminatorias.



Neymar anotó seis goles en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 y ha anotado seis en las actuales eliminatorias, incluyendo cuatro en dos partidos contra Perú.



"Y también estoy contento de que, en breve, si todo camina bien, será un honor pasar a Pelé como mayor anotador de la selección brasileña", agregó el atacante.



Según las cifras de la FIFA, Neymar tiene 69 goles en 113 partidos con la selección, por lo que tan sólo le faltan ocho para alcanzar a Pelé (77 anotaciones), hasta ahora el mayor anotador de la Canarinha.



El actual goleador de la selección brasileña aprovechó para desearla mejoras a Pelé, que está hospitalizado desde la semana pasada tras una cirugía en la que se le extirpó un tumor en el colon.



"Pelé espero que te recuperes rápidamente para que puedas seguir acompañando a la selección. Espero que salgas de esa. Sé que eres un guerrero. Estás en mis oraciones", afirmó.



Pese a sus conmemoraciones y a una nueva victoria, la octava de Brasil en ocho partidos por las eliminatorias que deja a la Canarinha aislada en el primer lugar de la clasificación y casi con un cupo garantizado en Catar 2022, Neymar dejó claro su malestar con las críticas que viene recibiendo de la prensa, en la última semana por su evidente fuera de forma.



"No sé que más hacer para que me respeten. Pero eso está haciéndose normal desde hace mucho tiempo (las críticas), incluso de reporteros, comentaristas y otros", dijo.



"Por eso a veces no me gusta hablar en las entrevistas pero en los momentos importantes tengo que aparecer. Sufro todo tipo (de falta de respeto), pero es algo que lo digo para que lo piensen", aseguró el jugador, que recibió nuevas críticas este jueves por una falta innecesaria al final del partido que le costó una amarilla y le impedirá jugar ante Venezuela el 7 de octubre.