EFE

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' "sigue en la lucha", afirmó una de sus hijas, después de conocerse el empeoramiento de su estado de salud.



"Seguimos aquí, en la lucha y con fe. Una noche más juntos", escribió Kely Nascimento en Instagram, junto a una foto de ella abrazando a su padre en la cama del hospital de Sao Paulo donde el ex delantero de 82 años se encuentra internado.



Esta es la primera foto de Pelé desde que, hace dos días, sus médicos informaron de que ha avanzado el cáncer, causándole "disfunciones" en los riñones y corazón.

Tras conocer el empeoramiento de salud del tricampeón mundial, sus hijas anunciaron que pasarán las navidades en el hospital, en el que Pelé está internado desde el pasado 29 de noviembre.



Pelé fue hospitalizado para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, que recibía desde que en septiembre pasado le detectaron un tumor de colon.

Días después, el hospital informó de que le estaba tratando también por una infección respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia de la covid-19.El pasado miércoles, los médicos comunicaron un agravamiento del cáncer y dijeron que el exfutbolista "requiere mayores cuidados relacionados a disfunciones renal y cardiaca".