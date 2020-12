Durante la ceremonia de los Dubai Soccer Globe Awards, Cristiano Ronaldo se refirió a su carrera, sus logros, el futuro de su hijo y la actualidad del fútbol mundial durante la pandemia del coronavirus en 2020.

"Es un placer romper récords, ganar títulos y continuamente, no es fácil estar en la cima del juego por tantos años. Como he dicho muchas veces, los números y los títulos hablan por sí mismos, estoy muy orgulloso, y claro, es un trabajo también para tu equipo, sin un equipo, compañeros de equipo y un entrenador fantástico, es imposible alcanzar todo eso", dijo Cristiano.

Al ser preguntado por los desafíos del coronavirus, jugar en estadios sin público, restricciones, el calendario tan apretado de juegos, el portugués dijo que disputar los partidos en escenarios vacíos es aburrido. "Para mi es muy aburrido. Los jugadores respetamos los protocolos, lo más importante es la salud por supuesto, pero no me gusta, mi pasión es el fútbol, juego para mi familia, para mis hijos, para mis amigos, por los fans", afirmó CR7.

"Es muy raro, me gusta cuando la gente me abuchea, me gusta el "Boooo", ya no tengo eso", dijo Cristiano entre risas.