EFE

Mason Mount, futbolista del Chelsea y de la selección inglesa, confirmó que lo que le convenció para vacunarse fue el periodo de aislamiento que sufrió en la Eurocopa.



El jugador inglés se perdió varios partidos de la Euro debido al positivo del contacto estrecho Billy Gilmour, al que abrazó tras el partido y con el que estuvo conversando.

"Ahora tengo la doble dosis. Pasar aquella experiencia, perdiéndome partidos importantes, tuvo efecto sobre mi decisión", explicó Mount ante los medios.



De entre todos los convocados, los medios ingleses han desvelado que cinco de ellos no se han puesto la vacuna aún, aunque los nombres no se han dado a conocer.



"No creo que se pueda forzar a nadie a ponerse la vacuna. Pero para mí, pasar aquello hizo que quisiera ponérmela. Y rápido. Para el resto de jugadores, es su decisión hacerlo o no", apuntó Mount.