El Leicester, el Olympique Marsella y el PSV Eindhoven no se salieron del guión y ganaron al Randers (4-1), al Qarabag (3-1), y al Maccabi Tel Aviv (1-0), respectivamente, en los choques de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Conferencia.



No hubo sorpresas en el regreso a la tercera competición europea. Todos los favoritos, se llevaron una alegría. Sin excepción. Y, ya de paso, pusieron pie y medio en los octavos donde final, en los que estarán el Leicester, el Olympique Marsella y el PSV Eindhoven si no hay sorpresas.

De los tres, el Leicester fue el que consiguió la renta más amplia. Goleó al modesto Randers danés, que sólo pudo aguantar el tipo en la primera parte, en la que respondió al tanto inicial de Wilfred Ndidi con un tanto de Vito Hammershoy-Mistrati justo sobre la bocina.



Sin embargo, Harvey Barnes, con un disparo raso, Patson Daka, desde dentro del área y Kiernan Dewsbury-Hall, en el último cuarto de hora, dieron la victoria al equipo de Brendan Rodgers, que dejó de inicio al español Ayoze Pérez en el banquillo.



El PSV tendrá una renta más corta para defenderse en Israel. Sólo pudo superar al Maccabi Tel Aviv con un gol de Cody Gakpo, que marcó al inicio del choque con un disparo desde el borde del área. Fue la única acción destacable en un partido gris que sacó adelante con muy poco el conjunto neerlandés.

Con un doblete del polaco Arkadiusz Malik y con un tanto de Dimitri Payet, el Olympique Marsella se llevó la victoria frente al Qarabag. Malik acertó en los minutos 41 y 44 y Payet en el tiempo añadido para alejar el susto de Kady, que redujo distancias para el Qarabag cuando el choque se acercaba al final.



El resto de marcadores culminaron con victorias del Slavia Praga, del Midtjylland, del Rapid Viena, del Bodo/Glimt y del Partizan, que superaron al Fenerbahce (2-3), al PAOK (1-0), al Vitesse (2-1), al Celtic (1-3), y al Sparta Praga (0-1), respectivamente.