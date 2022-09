EFE

El delantero Luis Suárez, quien en julio retornó a Nacional luego de 17 años en Europa y se convirtió rápidamente en una de las grandes figuras del campeonato local, saldrá del equipo uruguayo cuando finalice su contrato a fin de año.



Así se lo dijo a la Agencia Efe el presidente del equipo Tricolor, José Fuentes, quien fue tajante al responder que no existe ninguna posibilidad de que el 'Pistolero' extienda su vínculo.



"Está acordado con él que el 31 de diciembre se va. Cuando vino siempre fue claro que es hasta el 31 de diciembre y él se va ese día. Cada vez que me preguntan a mí o a él lo que hacemos es aclararlo para no generar expectativas", dijo.

🌍 ¡Luis Suárez volverá a Europa!



“Es el máximo goleador de la historia del fútbol 🇺🇾 y Nacional le permitirá mantenerse en forma para el Mundial”



🤝 “Es lo que acordamos. Lo digo para evitar expectativas en la afición. Suárez se va a ir” dijo José Fuentes (TNT Sports 🇦🇷) pic.twitter.com/MfCMo0DdMC — El Larguero (@ellarguero) September 20, 2022



Fuentes también opinó sobre el presente del atacante, quien en este momento se encuentra trabajando junto a la plantilla de la selección uruguaya que este viernes jugará un amistoso en Europa frente a Irán.



"Está creciendo. Cada partido que juega anda mejor. Creo que tomó una muy buena decisión al venir, porque ha tenido los partidos que quería tener. Todavía le quedan dos con la selección y unos siete u ocho en Uruguay. Va a llegar bien al Mundial", enfatizó el presidente del Nacional.



Finalmente, al ser consultado por la posible contratación de algún otro exfutbolista con pasado en el Nacional para que se sume al plantel en el período de pases de enero, Fuentes resaltó: "Falta todavía. Vamos a terminar este año, después vemos".



Nacido en la ciudad uruguaya de Salto en 1987, Suárez debutó de manera oficial con la camiseta del Nacional en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006 luego de jugar 48 partidos, de anotar 12 goles oficiales y de conquistar en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo.



En julio de este año, luego de pasar por cinco equipos europeos, el goleador retornó al Tricolor con el que hasta el momento jugó diez partidos y marcó cuatro goles, uno de ellos en la victoria en el Clásico frente al Peñarol por 3-1.



Actualmente, luego de nueve jornadas disputadas, el Nacional lidera del Torneo Clausura junto al River Plate con 22 puntos cada uno.



Además, el conjunto dirigido por Pablo Repetto también está primero en la Tabla Anual acumulada, en la que aventaja a su más inmediato perseguidor por once puntos cuando quedan 18 por disputarse.



De esta forma, los fanáticos están viendo al Tricolor en uno de sus mejores momentos de la temporada y están disfrutando del juego de su ídolo, ese que llegó luego de una movida que comenzó en las redes sociales con la etiqueta #SuárezANacional.

"Estoy acá por ustedes. En ningún otro lado iba a ser tan feliz. Vine acá porque quiero ganar", dijo el goleador a los hinchas durante su presentación, en el estadio Gran Parque Central.Y aunque el Nacional recibió un duro golpe en la Copa Sudamericana luego de ser eliminado por el brasileño Atlético Goianiense, en el torneo local acumula 8 encuentros invicto.Así, Suárez se encuentra en una posición de privilegio para conquistar su tercer Campeonato Uruguayo, al tiempo que también comienza a mirar a Qatar.Allí el 'Pistolero' disputará su cuarto Mundial consecutivo, en el que el buscará escribir, junto a una generación marcada por recordadas victorias, una nueva página en la historia de la Celeste.Internacional desde 2007, Suárez jugó 132 partidos con la selección de su país, se convirtió en el goleador histórico con 68 goles, celebró el cuarto lugar conseguido en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó un año más tarde la Copa América en Argentina.