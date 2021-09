EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró que estar en la fase final de la Liga de Naciones, que se disputa en Italia del 6 al 10 de octubre, "es un premio" y marcó el objetivo de "ser campeón" a sus jugadores.

"Quiero ganar todos los partidos y los jugadores saben que cada entrenamiento con la selección influye en el futuro. En noviembre nos jugamos estar en el Mundial, la mayor motivación para un jugador. La presión cambia. No tengo ninguna en la final four, el objetivo es ser campeón y a eso vamos. Hasta que no lo demuestren en el campo creemos que somos los mejores. Es la concentración que menos presión tenemos que sentir", dijo en rueda de prensa.



"Estar en la fase final es un premio que nos hemos ganado, por eso no siento presión. En la semifinal del Europeo contra Italia tampoco sentíamos presión más allá de ver la final a un paso. En noviembre tendremos más presión. El objetivo es medirnos a una selección con récord de partidos sin perder que es campeona de Europa. Me encanta que haya ruido mediático, significa que estamos jugando cosas importantes y el resto no lo podemos controlar".



El dueño de semifinales de la Eurocopa, en el que España dejó una gran imagen en Wembley pero cayó ante Italia en la tanda de penaltis, es una referencia para las semifinales aunque Luis Enrique destacó la importancia de las bajas de jugadores en las dos selecciones.



"Italia está en su momento álgido, ganaron a Inglaterra de forma merecida en la final de la Eurocopa, siguen con racha de partidos sin perder, récord mundial, pero ya está cerca el día que van a perder, cada vez queda menos. Con nuestras armas vamos a intentar demostrar que podemos ganarles", manifestó.



"Pudimos hacerlo en el Europeo pero no fuimos capaces, tiene un morbo especial el partido y nos va a exigir mucho. Atacan y defienden todos, trata bien el balón desde atrás, sé que tienen algunas bajas y espero que se vuelva a ver un partido espectacular. Espero llegar a la final", deseó.



Sobre la lista de convocados que desveló el técnico asturiano, puntualizó que el cambio de demarcación de Marcos Llorente de defensa a delantero "no ha cambiado nada", y valoró la ausencia de un 9 puro por las bajas por lesión de Álvaro Morata y Gerard Moreno.



"Va mucho a interpretación de cada entrenador. Ferran Torres juega más de 9 en el City que de extremo y Oyarzabal puede jugar en cualquier posición de ataque. Siempre he dicho que llegamos al gol de manera colectiva e intentamos generar con todos aportando. Vamos a ir a ganar los partidos teniendo más el balón, presionar alto, repetir los mismos comportamientos que nos acercan al resultado".



Y salió en defensa de la crítica que está recibiendo Eric García, para él un fijo en su defensa en cada convocatoria. "Viene a la lista porque es un gran jugador. El maravilloso mundo de los jugadores tiene una parte muy negativa en la que insisto con los jóvenes, hay que saber gestionar las críticas, justas o injustas, pero si quieres ser futbolista de alto nivel como Eric hay que saber gestionarlas como hace".



Reconoció Luis Enrique que confeccionar la lista no le ha costado más que otras pasadas, la baja de última hora de Raúl Albiol por un problema en el partido de Liga de Campeones del miércoles con el Villarreal y valoró lo que puede aportar al equipo su compañero Yeremy Pino.



"Ya es un asiduo de la sub-21, ha estado a punto de venir en listas anteriores. Le conocemos muy bien, ha comenzado la temporada de manera espectacular. Tiene desborde, verticalidad, último pase, gol y un nivel defensivo efectivo como demuestra con su equipo. Muy capacitado en las dos fases importantes para poder jugar en la selección", analizó.