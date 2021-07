EFE

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, elogió a sus jugadores por alcanzar la final de la Eurocopa de este domingo en Wembley contra Inglaterra, pero destacó que, llegados a este punto, es necesario regresar con el trofeo.

"Llegar a una final no es fácil, hay que jugarla con concentración, pero con alegría, porque es fútbol. No puedes llegar al partido con tensión, sino con ganas de divertirte", afirmó Mancini en una entrevista publicada por la UEFA.



"Si quieres llegar hasta el final debes adaptarte a distintas situaciones, no puedes pensar que vas a ganar una Eurocopa o un Mundial dominando", agregó.



"Estoy orgulloso por lo que hicimos, que no era fácil. Llegar aquí es un logro, pero ahora lo será solo si ganamos el domingo. Al final contará ganar la final", recordó el técnico italiano.



Italia peleará por la segunda Eurocopa de su historia contra la anfitriona Inglaterra, un equipo físico, preparado y apoyado por la hinchada de Wembley.



"Debemos presionar, luchar hasta el final, porque Inglaterra es fuerte, lucha. Contará con casi todo el estadio a favor. Está claro que los aficionados alentarán a ellos. Pero está bien", dijo