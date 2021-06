Con información de EFE - Antonio Torres del Cerro

El regreso de Karim Benzema a la selección de Francia tras 5 años y 7 meses de ausencia ha sido una de las pocas buenas noticias de la campeona mundial, derrotada el lunes ante Suiza en los octavos de la Eurocopa. Con sus cuatro tantos en el torneo, el delantero ha igualado a Zinedine Zidane.

Con su segundo doblete seguido en el empate a tres de anoche, el atacante del Real Madrid suma 31 tantos internacionales en 87 encuentros. Zidane obtuvo esa marca en 108 partidos internacionales.

El delantero merengue es ya el sexto mejor goleador de la historia de la selección de Francia. Tiene por delante a David Trezeguet (34 tantos en 71 partidos), Antoine Griezmann (38 en 95), Michel Platini (41 en 72), Olivier Giroud (46 en 110) y Thierry Henry (51 en 123).

Benzema, de 33 años, se convirtió anoche además en el segundo jugador de "les bleus" en sumar al menos dos goles en dos encuentros seguidos de una Eurocopa. Platini lo había hecho en el torneo de 1984, cuando convirtió dos "hat trick" ante Bélgica (5-0) y Yugoslavia (3-2).

Triste et déçu suite à l’issue du match, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m’avez donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort 🇫🇷🙏🏻 pic.twitter.com/wm8qdhv8QS