EFE

La madre del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho falleció, a los 71 años, debido a las complicaciones causadas por el coronavirus y será velada este domingo en una ceremonia restringida a los parientes, informaron fuentes familiares.

Miguelina Elói Assis dos Santos estaba ingresada en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de la sureña ciudad de Porto Alegre, capital de Río Grande do Sul, desde el pasado diciembre tras contraer la covid-19 y falleció entrada la noche del sábado.

Un sobrino de Assis dos Santos informó esta mañana que el velatorio será realizado en un cementerio de la ciudad y tan solo será permitida la presencia de la familia.

Ronaldinho Gaúcho aún no se ha manifestado, pero las redes sociales del exjugador, elegido el mejor del mundo en dos ocasiones, amanecieron con una foto negra en sus perfiles.

En diciembre, al conocer el diagnóstico de su madre, el exfutbolista pidió oraciones para que ella se recuperara lo más rápido posible.

"Ella está en una unidad de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco desde ya las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza madre", escribió en la ocasión el exjugador del Barcelona español, el Milán italiano y el París Saint Germain francés.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾