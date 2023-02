EFE

El entrenador del Benfica, el alemán Roger Schmidt, dijo hoy que la marcha del centrocampista argentino Enzo Fernández al Chelsea fue "inesperada", pero aseguró que ahora el "asunto está cerrado".



Schmidt subrayó que siempre tuvo "una buena relación" con Enzo y se limitó a desearle "felicidad" en su nuevo club, en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Casa Pia.



El técnico del Benfica evitó entrar en la polémica sobre la lealtad de Enzo con el club y se limitó a decir que "ya se ha hablado suficiente sobre este tema".



"Siempre he tenido una buena relación con él, le agradezco cómo ha jugado en el Benfica (...) Este tema está cerrado. Le deseamos felicidades en el Chelsea, pero estoy centrado en los jugadores que están aquí", declaró.



Roger Schmidt recalcó que el conjunto luso decidió no buscar un sustituto directo para suplir la "inesperada" marcha de Enzo, ya que "en el último día del mercado es difícil hacer un fichaje rápido", pero que los elementos que tiene para el centro del campo "son top".



"Esta fue nuestra decisión y estoy convencido de que fue la correcta. Queremos ser campeones con los jugadores que tenemos", dijo.



Enzo Fernández, de 22 años, se marchó esta semana al Chelsea por 121 millones de euros, con lo que se convirtió en la compra más cara de la historia de la Premier League inglesa.



Las "águilas" lo habían fichado el pasado mes de julio procedente del River Plate por 10 millones de euros.



Este miércoles, el presidente del equipo portugués, Rui Costa, criticó duramente al centrocampista argentino, que en su opinión "no mostró ningún compromiso" con el Benfica.