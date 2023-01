EFE

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, dijo este sábado sentirse con "energía" para seguir haciendo mucho al frente del equipo, tras haber conseguido una prolongación de su contrato hasta el final del próximo Mundial en julio de 2026.



"No es continuar por continuar (...) sino porque estoy convencido de que hay mucho por hacer" y "tengo la energía", subrayó Deschamps en una conferencia de prensa junto al presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët.



El seleccionador puntualizó que no se proyecta todavía en ese Mundial de 2026 en Norteamérica porque antes que eso hay otras citas, empezando por la calificación para la Eurocopa de 2024 con los dos próximos partidos en marzo frente a Países Bajos en casa y frente a Irlanda.



"Hay una exigencia de resultados", indicó antes de reconocer que haber obtenido una extensión del contrato hasta 2026 "es una prueba de confianza" de la FFF y de su presidente.



El técnico estimó además que dentro de un equipo "la continuidad en un clima de confianza es importante" aunque no sea eso lo que permite ganar los partidos.



Le Graët, por su parte, señaló que ampliar cuatro años y medio más la vinculación de Deschamps, que está al frente de la selección desde julio de 2012, le parece una buena duración.



Añadió que en otros países hay más cambios al frente del banquillo y eso no les ha ofrecido mejores resultados. Y también que Francia "está acostumbrada a trabajar junta" y hay una comodidad en esa unión.



Preguntado por la derrota en la final del Mundial de Qatar frente a Argentina, Deschamps admitió que cuatro o cinco de los jugadores alineados al principio no estuvieron al nivel por diversas razones, como "la acumulación de partidos" o cuestiones emocionales.



Eso explica que Francia "no existiera durante una hora larga" del encuentro, pero en la parte final "se hizo lo necesario", destacó.



En un breve discurso a los dirigentes de la FFF para agradecer la prolongación de su contrato, el entrenador les dijo: "Pueden contar conmigo y con el equipo técnico para mantener la selección francesa al más alto nivel internacional".