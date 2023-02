EFE

Los emparejamientos que medirán al Anderlecht con el Villarreal y al Lazio con el AZ Alkmaar son los más relevantes de la eliminatoria de octavos de final de Conference League tras el sorteo celebrado en Nyon.



En el caso del Villarreal se verá las caras con un rival que viene de eliminar en la tanda de penaltis al Ludogorets de Bulgaria y que tiene muchas esperanzas depositadas en esta competición, toda vez que en la liga, pese a ser uno de los clubes punteros del país, pelea actualmente por aspirar a las competiciones europeas el próximo curso.



Complejo será también el cruce del Lazio, quinto clasificado en Italia y que llegó a estas instancias tras quedar fuera en la Europa League y dejar por el camino en el playoff al Cluj de Rumania (1-0). Su rival será el AZ Alkmaar, tercer clasificado de su liga nacional y que jugará la vuelta en casa tras clasificarse en primer lugar de su grupo con cinco victorias y una derrota.



Otro representante Italiano, el Fiorentina, se enfrentará al Sivasspor de Turquía. La ida tendrá lugar en el Artemio Franchi, pues el cuadro morado fue segundo de su grupo tras otro conjunto otomano, el Istambul Basaksehir, y tuvo que disputar una eliminatoria más frente al Braga de Portugal. El Sivasspor, en cambio, accedió directamente a esta fase después de salir triunfal del igualado pulso que mantuvo al frente del Grupo G con el Cluj.



Primero fue también el West Ham, único inglés en el torneo, al sumar seis victorias en seis partidos ante el Anderlecht, el Silkeborg y el Steaua de Bucarest. Ahora se verá las caras con el AEK Larnaca de Chipre, un "rebotado" de la Europa League que sacó de la Conference League al SC Dnipro-1 de Ucrania.



El Djurgardens de Suecia fue, con el West Ham, el único club que sorteó la fase de grupos sin conocer la derrota. En octavos deberá afrontar un choque a doble partido con el Lech Poznan. Los polacos ya han sido capaces de ganar esta temporada por 3-0 al Villarreal y han pasado en la eliminatoria posterior ante el Bodo Glimt noruego (1-0).



Peculiar será el cruce entre el Basilea suizo y el Slovan Bratislava eslovaco, pues se enfrentarán por tercera y cuarta vez en esta edición después de coincidir en el grupo H. La primera la ganó el Slovan (0-2) y la segunda terminó en empate (3-3). Igualados a once puntos al final de la fase, fueron los helvéticos los que han tenido que jugar una eliminatoria posterior, en la que vencieron al Trabzosnpor turco.



No siguen pues en liza estos últimos, pero sí sus compatriotas del Istambul Basaksehir. Capaces de quedar por delante del Fiorentina, pese a empatar a puntos, pondrán ahora a prueba al Gante belga. Este necesitó de los penaltis para dejar por el camino al Qarabag azerbaiyano tras finalizar muy lejos del Djurgardens en su grupo.



Completa la lista de eliminatorias la que confrontará al Niza contra el Sheriff Tiraspol. Los franceses fueron campeones del grupo D por delante del Partizán de Belgrado y ahora tendrán un duro cruce ante el cuadro moldavo, que no pasó la fase de grupos de la Liga Europa y ha eliminado en la reciente repesca al equipo serbio.