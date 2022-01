EFE

Burkina Faso sorprendió y resistió ante Túnez (1-0) para imponerse en el stade Omnisport Roumdé Adjia de Garoua y alcanzar por cuarta vez en su historia las semifinales de la Copa África que se disputa en Camerún.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El conjunto de Kamou Malo supo jugar sus bazas ante uno de los favoritos de la competición que fue incapaz de equilibrar la situación desnivelada en el tiempo añadido de la primera parte a pesar de jugar el último cuarto de hora en superioridad por la expulsión de Dango Ouattara.



El combinado burkinés, que nunca ha ganado el título y que tiene en el subcampeonato obtenido en Sudáfrica 2013 su mejor registro, se medirá en busca de la final contra el vencedor del choque del domingo entre Senegal y Guinea Ecuatorial.



Burkina Faso, que acompaña a semifinales a Camerún que previamente se deshizo de Gambia (0-2), aprovechó su ocasión en el tiempo añadido de la primera parte y llevó el encuentro a donde quería.





Fue en un contraataque, con un pase al espacio desde el centro del campo de Ibrahim Touré que llegó a Dango Ouattara que se deshizo de un par de defensas dentro del área para superar al meta tunecino Bechir Ben Said.



El choque se agitó tras el intermedio y ambos equipos dispusieron de ocasiones claras para marcar. No hubo acierto. Solo de los metas. El portero del Charleroi Heve Koffi intervino en dos oportunidades para evitar la igualada de Túnez que se sostuvo con Ben Said cuando Burkina Faso, al contraataque, pretendió sentenciar el partido.



El VAR tuvo trabajo en el tramo final. El árbitro Joshua Bondo estuvo varios minutos examinando una presunta falta dentro del área de Soumaila Ouattara al delantero del Saint Etienne, el tunecino Wahbi Khazri. Outtara llegó claramente antes al balón y no hubo penalti. Era el minuto 77.



Cuatro más tarde Bondo volvió al monitor. En un salto, Dango Ouattara golpeó con el codo a Edmond Tapsoba, defensa del Bayer Leverkusen. El árbitro, en esta ocasión, atendió la revisión y expulsó al jugador de Burkina Faso.



Restaban diez minutos para el final más el añadido. Túnez buscó la igualada que no llegó. Las Águilas de Cartago, campeón en el 2004, se cayó de las semifinales en las que también estuvo en la última edición, en Egipto 2019.