EFE

Carlo Ancelotti felicitó a Gavi, Alexia Putellas y Robert Lewandowski tras sus galardones en la gala del Balón de Oro y mostró su elegancia al no criticar la elección del Manchester City como mejor club de la pasada campaña, pese a haber sido eliminado por el Real Madrid de una Liga de Campeones que conquistó junto a LaLiga.



"Estamos muy orgullosos todos de lo que han logrado Karim y Thibaut y de los que han llegado cerca de esta posición. De Modric, de Vinícius y todos los jugadores del Real Madrid. Felicito a los que han ganado, a Gavi, Alexia Putellas, a Lewandowski, a Mané y al Manchester City, un club al que tenemos mucho respeto y que ha hecho una temporada fantástica", dijo en rueda de prensa.



Ancelotti no fue crítico con la organización del Balón de Oro que dejó al Real Madrid como tercer equipo del año por detrás de Manchester City y Liverpoool, dos conjuntos a los que derrotó para conquistar su decimocuarta Copa de Europa.

😱🚨 Carlo ANCELOTTI mostró su elegancia al felicitar a TODOS los ganadores del Balón de Oro, incluidos el MANCHESTER CITY y Lewandowski🔝



🎙️ No te pierdas las declaraciones del DT del Real Madrid🔥 pic.twitter.com/LNDOaEhgYb — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 18, 2022

"No conozco bien los criterios porque no hablan de equipo porque el mejor ha sido el Real Madrid y su premio ha sido la Champions. Para elegir el club no conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado. Nos costó mucho ganarles en semifinales y ganaron la Premier. Todo el respeto por un galardón que a nosotros no nos cambia nada, el premio más importante lo recibimos en mayo", manifestó.



Incluso el octavo puesto del brasileño Vinícius Junior lo miró de forma positiva Ancelotti para motivar a su jugador. "Es justo porque esto le permite intentar mejorar lo que ha hecho el año pasado. Ha sido casi todo nuevo para todo el mundo, ver a un jugador con esta calidad con continuidad. A él le da la oportunidad de estar más motivado para hacerlo mejor".

Ancelotti comenta la gala del Balón de Oro:



💬 Sobre 'Vini': "Creo que sí es justo porque esto le permite intentar mejorar lo que hizo. Puede darle la oportunidad de estar más motivado".



💬 Sobre Benzema: "Tenemos que pensar en el próximo Balón de Oro. Ya puede empezar mañana". pic.twitter.com/WWCTsWCUV9 — Relevo (@relevo) October 18, 2022



Echa de menos el técnico italiano algunos jugadores de su equipo entre los mejores, pero entiende que un portero como Thibaut Courtois no estuviese entre los tres mejores, pese a su brillante temporada. "Sale a la luz el delantero que marca", explicó.



"Un pivote es muy complicado, yo nunca estuve entre los primeros de este premio", bromeó. "Por eso, pensar que es séptimo un portero como Thibaut es algo bueno. No me ha sorprendido. Lo que me sorprende que hay jugadores como Kroos, Valverde, Militao, Alaba que no están en la lista de 30. Alguien puede pensar que tengo conflicto de intereses. Es verdad, lo tengo".