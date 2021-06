EFE

El ex internacional alemán Michael Ballack pidió la titularidad de Leon Goretzka para el resto de la Eurocopa y criticó al extremo Leroy Sané, de quien dijo que "ha tenido ya suficientes oportunidades en la selección" sin explotar sus cualidades.

"Me sorprendió que Goretzka entrara tan tarde (en el partido contra Hungría). Habría empezado con él de titular para que tuviera minutos y recuperara la forma antes de octavos", escribió Ballack en su columna del portal t-online.



"Cuando al fin entró su presencia se notó de inmediato. Le hace bien al equipo porque le aporta lo que le falta con su dinámica y su presencia física. No es coincidencia que él haya marcado el gol del empate. Lo veo de titular el resto del torneo", agregó.



Ballack considera que Goretzka ocupará el puesto de Ilkay Gündogan que, pese a haber jugado una buena temporada en el Manchester City, parece tener problemas para imponer su juego en la selección.



Sobre Sané dice que el seleccionador Joachim Löw tendrá que decidir lo que hace con él en lo que está por venir.



"Es un gran jugador que rara vez muestra su potencial. Creo que ha recibido suficientes oportunidades que lamentablemente no ha aprovechado lo que es una lástima", escribió Ballack.



En cambio, agrega el ex jugador del Bayer Leverkusen, del Bayern Múnich y del Chelsea, Jamial Musiala sumó enteros en el partido contra Hungría.



"Apenas al entrar tuvo varias buenas acciones y participó en la jugada del segundo gol. El chico mostró que puedes lanzarlo al agua en cualquier momento", dijo.



Musiala, de 18 años, es el jugador más joven de la convocatoria alemana.



La opiniones de Ballack sobre los tres jugadores coinciden con las que se han oído de muchos analistas en estos días.



Otro tema que está presente es la discusión acerca de si conviene que Alemania siga jugando con tres centrales dice que Löw no debe tomar un debate al respecto como una ofensa de lesa majestad ni sentir como una derrota si al final lo cambia.



"Löw es el seleccionador más experimentado y seguro que tiene un plan. Pero puede ser necesario adaptar o corregir algunas cosas. Sigo teniendo la sensación de que el equipo no se siente a gusto del todo con la defensa de tres porque los automatismos no funcionan y porque con ese sistema no ha habido muchos éxitos", escribió Ballack.