Parece que los calendarios no pasan para Andrés Iniesta. Es que, a sus 35 años, sigue recibiendo ofertas importantes desde distintos puntos del mundo. El crack manchego, sin embargo, ya ha decidido rechazar los ofrecimientos para continuar en Japón. Tal y como publica el compañero Fernando Polo en "Mundo Deportivo", en los últimos meses, Andrés ha escuchado -y desestimado- ofertas de tres clubs de la Major League Soccer, la liga de fútbol norteamericana. Concretamente, se trata de Los Ángeles Galaxy, Montreal Sounders e Inter de Miami. No obstante, Iniesta no ha escuchado sendos ofrecimientos.





¿La razón? Aún le quedan todavía dos años más de contrato con el Vissel Kobe y no pretende romper el vínculo, ya que se siente muy cómodo en el club y su familia se está adaptando bien al día a día en el país asiático. Iniesta, además, es pretendido por Estudiantes de La Plata, donde jugará Javier Mascherano a partir de 2020. Pero el equipo argentino tendrá también que esperar…

La Copa Emperador, en el horizonte. El próximo 1 de enero, Andrés Iniesta tiene la opción de ganar un nuevo título con el que engordar su ya dilatado curriculum. Y es que el mito azulgrana jugará la final de la Copa del Emperador contra el Kashima. El Vissel Kobe es su prioridad deportiva los próximos dos años.



GOAL