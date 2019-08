Real Madrid alimenta las dudas en amistoso ante la Roma

GOAL

El Real Madrid ha empatado 2-2 ante la Roma en el Olímpico de la capital italiana, donde los italianos se quedaron con el trofeo Mabel Green gracias al triunfo en la tanda de los penaltis.

En la primera mitad, el último rival de los blancos en su olvidable pretemporada volvió a desnudar los problemas defensivos que arrastra el nuevo proyecto de Zinedine Zidane y las dudas de cara al inicio liguero contra el Celta siguen ahí, aunque con menos tiempo de trabajo para hacerlas desaparecer.

El entrenador francés volvió a presentar una última línea compuesta por cinco futbolistas, pero la estrategia no fue garantía de solidez. Sin Ramos, el centro de la defensa fue para Varane, Militao y Nacho, con Marcelo y Carvajal abiertos por las bandas. El mediocampo se lo repartieron Modric, Casemiro y Fede Valverde, pero ninguno supo abastecer de fútbol a los solitarios Benzema y Hazard. El internacional belga, el mejor en el amistoso contra el Salzburgo, apenas si apareció contra los italianos en los 70 minutos que estuvo en campo.

El primer tiempo terminó 2-2. Era mucho más y había generado varias ocasiones claras la Roma cuando Marcelo aprovechó un buen pase de Modric en un contragolpe para adelantar a los españoles en el 16'. Por eso pareció justo cuando Diego Perotti empató para La Loba en el 34'. En el 39', Casemiro devolvió la ventaja para los madridistas con un cabezazo a centro de Marcelo, pero Edin Dzeko empató un minuto después. El Madrid se iba al vestuario sin haber mostrado nada de juego, con escasa creación en ofensiva y con una notable debilidad defensiva.

⚽ Empate del equipo ante la @ASRomaEspanol que se escapa en los penaltis.

📰📸 Crónica y galería del encuentro. 👇 #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 11, 2019

Tras el descanso, Zidane quiso acompañar más a Benzema y a Hazard colocando a Jovic y a Vinicius, quitando del campo a Valverde y a Nacho. Un esquema -supuestamente- bastante más ofensivo y algo más lógico, teniendo en cuenta los jugadores que tiene en su plantilla. Pero no fue el Madrid una avalancha de situaciones, ni mucho menos. Tampoco lo fue con los ingresos de Bale (Zidane le dio media hora y el galés fue de lo mejor del segundo tiempo), Kroos y Odriozola, que reemplazaron a Benzema, Casemiro y Carvajal, respectivamente (Isco ingresó más tarde y no lo hizo mal). Los cambios alcanzaron para dejar de ser menos que la Roma, que ya no llegaba con tanta facilidad a verle la cara a Courtois, e incluso para superar en el juego al conjunto de la Serie A.

Consumado el 2-2, a alguien había que darle el trofeo Mabel Green. Y para eso se fueron a los penaltis, donde Marcelo tiró al larguero el quinto penalti del Real Madrid. Así, la sonrisa se quedó del lado de los giallorossi (5-4).

Era sabido que el Real Madrid no guardaría un gran recuerdo de la pretemporada. Sólo una muy buena victoria ante la Roma podía maquillarla, pero no fue el caso tampoco. La gira estadounidense fue muy pobre, con derrotas ante Bayern Munich y Atlético de Madrid ('siete' incluído) y un empate ante el Arsenal. Además, Marco Asensio se lesionó de gravedad. No mejoró la historia para los blancos en Europa, donde también cayeron contra el Tottenham. Los dos últimos partidos, contra el Fenerbahçe y el RB Salzburgo, se saldaron con victorias, aunque ambos eran los rivales más flojos del calendario estival e incluso le habían generado problemas. Unos problemas que volvieron a verse en Roma y que Zidane deberá resolver antes del sábado, cuando empieza la hora de la verdad en Balaídos.