Que partido se perderá Messi

Si Lionel Messi había terminado enojado tras la eliminación de la Copa América ante Brasil por la utilización del VAR, su bronca sólo empeoró tras la injusta expulsión en el partido por el tercer puesto ante Chile. Tras un cruce con Gary Medel, Mario Díaz de Vivar echó a Leo , quien, ahora, ya sabe que tendrá que cumplir una sanción de un partido.





Las penas disciplinarias en las copas, que no se puedan cumplir en la misma competencia, se purgarán en el siguiente torneo oficial, según dispone el reglamento. El primer cotejo por certámenes CONMEBOL que tendrá la Albiceleste será la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Aunque el rival todavía no se conoce, la Pulga ya sabe que no podrá estar en ese debut.