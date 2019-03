Portugal empata con Serbia y Cristiano lesionado

EFE

El actual campeón de Europa, Portugal, empató este lunes en casa contra Serbia a un gol en un encuentro en el que se lesionó Cristiano Ronaldo y que dominaron los lusos, que acusaron su falta de gol parta materializar las numerosas ocasiones que tuvieron.



Portugal intentó tomar las riendas del partido desde el primer instante, consciente de que sólo le valía la victoria, tras el empate en el primer partido contra Ucrania.



Sin embargo, un jarro de agua fría le cayó en el minuto 6, tras un penalti claro cometido por Rui Patricio sobre el futbolista del Eintracht de Frnakfurt Gacinovic.



El mejor de los serbios, Dudan Tadic -jugador del Ajax- se encargó de subir al marcador el 0-1.

ÚLTIMO: @Cristiano fue sustituido en la primera mitad contra Serbia con una lesión de la pierna derecha 🤕 pic.twitter.com/BF6Rcn7zFF — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 25, 2019



Desde ese instante, Portugal se mostró muy precipitada en el juego, que practicaba con demasiada ansiedad en busca del empate.



Se le notaba a Ronaldo, que tenía ganas de marcar, y tras un soberbio disparo pegado al palo vio cómo el guardameta del Eibar, Markp Dmitrovic, sacó una mano espectacular.



Tuvo alguna más Portugal e, incluso, Serbia sorprendía a los portugueses, que no estaban muy acertados en defensa.



Otro de los contratiempos para la selección de "las quinas" llegó en el minuto 29, cuando Ronaldo cayó lesionado al correr a por un balón por la banda izquierda y sufrir un pinchazo en la pierna derecha.



Rápidamente sintió que no podía seguir, por lo que tuvo que ser sustituido por el jugador del Benfica Pizzi.



El empate llegó en el minuto 41 en una jugada aislada, cuando el centrocampista del Oporto Danilo Pereira recogió el balón en la medular y, tras dejarlo avanzar, firmó un disparo colocado con rosca que se coló por una escuadra de Dmitrovic.



En las postrimerías del primer tiempo, Pepe, el central exmadridista que está viviendo un momento dulce en el Oporto, mostró su peor versión con una fea entrada que hizo mucho daño en un tobillo a la estrella serbia Dudan Tadic. Vio la amarilla, pero puso ser expulsado.



En el arranque de la segunda mitad, el dominio fue más alterno, sin un claro poseedor del esférico, y Serbia tuvo una gran ocasión en el minuto 48 en las botas de Lazovic, pero su disparo lo atajó Rui Patricio.



En el minuto 55, nueva ocasión clara para los serbios con un disparo al borde del área de Ljajic que se fue alto.



Sin variar el dibujo, Fernando Santos cambió delantero por delantero a falta de media hora, por lo que retiró a Dyego Sousa -jugador del Braga y máximo goleador de la Liga lusa- y dio entrada al sevillista André Silva.



Con Guerreiro, Bernardo Silva y Pizzi asociados, Portugal dominó más, aunque Serbia, con poco, se acercaba con peligro en el área portuguesa.



El partido era de ida y vuelta y en el minuto 70 Portugal falló una ocasión de gol muy clara tras una barullo dentro del área, y en la contra Tadic pudo marcar también, aunque su disparo al borde del área se marchó lejos de la portería.

As bancadas já aquecem 🔥 Está quase na hora de puxar pela nossa Seleção! #TodosPortugal pic.twitter.com/HXEIAZk4iv — Portugal (@selecaoportugal) March 25, 2019



En el minuto 72 se produjo la jugada polémica del encuentro, cuando el central serbio Antonio Rukavina despejó con una mano un cabezazo en el área de André Silva.



El colegiado polaco Marciniak pitó penalti en un principio, pero tras consultar con el juez de línea (no había VAR) decidió rectificar y marcó saque de portería ante las constantes quejas de los lusos.



A falta de 8 minutos, Fernando Santos dio entrada a Gonçalo Guedes, mermado durante toda la concentración con Portugal a causa de una gripe, en sustitución de Rafa.



Llamó la atención que el seleccionador serbio dejara en el banquillo a una de las estrellas de su equipo, Luka Jovic, delantero que sigue el Barcelona y que no jugó ningún minuto.



La selección de Portugal dominó y dispuso de ocasiones, pero, al igual que el pasado viernes contra Ucrania, no tuvo gol y se complica la existencia en el Grupo B que lidera Ucrania, ya que lleva 2 puntos tras dos encuentros.

🇵🇹 @Cristiano sale del juego ante Serbia por lesión 🤕🏥 https://t.co/7CY5ZUvYf7 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 25, 2019



- Ficha técnica:



1 - Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bernardo Silva; Rafa, Cristiano Ronaldo (Pizzi, min. 30) y Dyego Sousa (André Silva, min. 57).



1 - Serbia: Marko Dmitrovic; Antonio Rukavina, Nikola Milenkovic, Uros Spajic, Filip Mladenovic; Nemanja Maksimovic, Mijat Gacinovic (Radonjic, min. 14), Adem Ljajic (Savic, min. 85); Dusan Tadic, Darko Lazovic (Zivkovic, min. 69) y Aleksandar Mitrovic



Goles: 0-1, min. 6: Dudan Tadic; 1-1, min. 41: Danilo Pereira.



Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Pepe, por Portugal, y a Mladenovic, Spajic y Tadic, de Serbia.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa 2020, Grupo B, disputado en el Estadio da Luz de Lisboa.