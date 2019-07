La Fiorentina remonta ante el Guadalajara, en partido inaugural

EFE

La Fiorentina, con goles de Giovanni Simeone y Riccardo Sottil, remontó el marcador adverso inicial para vencer esta noche por 2-1 a las Chivas de Guadalajara en el partido inaugural de la nueva edición de la International Champions Cup, que se disputó en el SeatGeek Stadium, de Bridgeview (Illinois), campo del Fire de Chicago, de la MLS.

Aunque fueron las Chivas las que inauguraron el marcador en el minuto 25 por mediación de Eduardo López para el 0-1, de inmediato el equipo italiano reaccionó y Simeone puso el empate cuando apenas habían transcurrido dos minutos (m.27) con un buen remate de cabeza.

Ya no hubo más goles en la primera parte aunque varios equipos tuvieron dos claras oportunidades de lograrlo, pero primero, el arquero José Rodríguez, de las Chivas, impidió que Simeone lograse el segundo en su cuenta personal con disparo potente y colocado, además de ganarle luego un uno contra uno a Marco Benassi.

Mientras que el Rebaño Sagrado pudo retomar la ventaja en el electrónico en el minuto 35, pero el portero Bartlomiej Dragowski le paró un penalti a Alán Pulido.

Como ya es habitual en este tipo de competición, la segunda fue utilizada por ambos entrenadores a darle minutos al resto de los jugadores e introdujeron hasta 17 cambios en la alineación -nueve por parte de la Fiorentina y ocho de las Chivas-, lo que hizo que el fútbol de equipo fuese escaso y se centrase todo en las individualidades.

Eso fue lo que permitió a la Fiorentina marcar el segundo por mediación de Sottil cuando se cumplía el minuto 52 de la segunda parte.

Rodríguez rechazó un tiro de volea de Benassi, pero en el rebote Sottil mandó a guardar la pelota pegada al poste izquierdo.

La ventaja le dio al equipo dirigido por técnico Vincenzo Montella mayor tranquilidad en el manejo de la pelota y creando nuevas oportunidades de gol que tuvieron Dusan Vlahovic, quien estrelló un balón en el travesaño en el minuto 69 y exigió al arquero Raúl Gudiño, que había salido en el puesto de Rodríguez, a hacer buenas intervenciones en los minutos 72 y 83, respectivamente.

Mientras que el Rebaño Sagrado, que dirige Tomás Boy, buscó el empate y intentó mejorar en su concepto futbolístico de cara a la nueva temporada en la Liga MX, algo que dejó contento al entrenador mexicano.

"Creo que físicamente el equipo está bien, pero me interesaba más el apartado futbolístico, de las sociedades que quiero que se formen en el terreno de juego, que por momentos fue muy buena, otros no tanto, pero en general la mejoría es sustancial y me deja contento porque creo que vamos a estar listos para el domingo cuando nos enfrentemos al Santos en la primera jornada de liga".