Jorge Luis Pinto descarta dirigir la selección de Panamá

El ex seleccionador de Honduras, Costa Rica y Colombia Jorge Luis Pinto descartó dirigir a la selección de fútbol de Panamá, disipando los rumores de su salida de Millonarios.

"Muchas gracias a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) por el ofrecimiento de dirigir a Panamá, les agradezco la confianza pero sigo y seguiré en Millonarios", afirmó Pinto en su cuenta de Twitter.



El estratega colombiano afirmó que con el cuadro 'embajador', al que dirige desde el primer semestre de este año, tiene varios objetivos por cumplir y "alegrías que darle a la mejor y más grande hinchada de Colombia".

Con este mensaje Pinto disipa los rumores generados sobre su salida de Millonarios después de que el pasado viernes informara durante una rueda de prensa que el presidente de la Fepafut, Manuel Arias, lo contactó.



"Sí me llamó el presidente de la federación de Panamá, el doctor Arias. Convercé largo con él, me explicó cosas, le expliqué cosas, le dije 'de pronto hablamos, miremos, déjeme mirar, déjeme pensar'", señaló el estratega.



Pinto llegó a Millonarios este año como reemplazo del argentino Miguel Ángel Russo y durante el Torneo Apertura realizó una excelente fase de todos contra todos en la que logró 39 puntos de 60 posibles.



No obstante, en los cuadrangulares semifinales no aprovechó la opción que tenía de llegar a la final tras perder en la última fecha contra América de Cali.



Este es el tercer ciclo de Pinto en Millonarios, al que dirigió entre 1984 y 1985 y consiguió el subtítulo de la liga colombiana, y luego en 1999.



Pinto, de 66 años, dirigió a la selección de Honduras entre 2014 y 2017 en las eliminatorias al Mundial de Rusia, pero cayó en la repesca contra Australia, tras lo que dejó el cargo.



Anteriormente llevó a Costa Rica a la Copa Mundo de Brasil 2014, torneo en el que llegó a los cuartos de final y perdió por penaltis ante Holanda, siendo la mejor actuación de ese país en el máximo torneo del fútbol.



En su palmarés, el estratega cuenta con un título de liga peruana con el Alianza Lima (1997), dos campeonatos costarricenses con el Alajuelense (2002 y 2003), un torneo Clausura de Colombia con el Cúcuta Deportivo (2006) y un Campeonato Venezolano con el Deportivo Táchira (2011).