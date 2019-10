Fernando Santos enciende polémica: "Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo"

EFE

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, dijo hoy tras dar la lista de convocados para los próximos partidos de Portugal que en relación al premio The Best que ganó Messi, para él "Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo".

"Todo lo contrario (a que no sea el mejor del mundo), no estoy de acuerdo", apostilló el seleccionador luso, tras ser cuestionado en rueda de prensa sobre su opinión acerca de la edición de The Best de este año.

Una vez más, Cristiano Ronaldo ha sido convocado con el combinado de su país y entre los delanteros seleccionados también se encuentra la perla del Atlético de Madrid João Félix.

Portugal jugará en Lisboa ante Luxemburgo el 7 de octubre y se medirá en Kiev a Ucrania el día 14 de octubre, en sendos partidos de la Fase de Clasificación para la Eurocopa 2020.

La novedad de la convocatoria será la presencia del ex defensor del Villarreal Ruben Semedo, que esta temporada fichó por el Olympiacos y que durante su estancia en España atravesó problemas con la Justicia.