Grupo F: Estados Unidos recupera el espíritu

2️⃣ D A Y S to get our #FIFAWWC started!



vs. 🇹🇭 on June 11 » 3pm ET

vs. 🇨🇱 on June 16 » 12pm ET

vs. 🇸🇪 on June 20 » 3pm ET

📺» @FOXTV & @TelemundoSports



Where will you be watching? pic.twitter.com/47objR5Kbb