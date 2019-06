Francia se impone a Noruega y se acerca a octavos

EFE

Francia logro su segunda victoria del Mundial femenino tras superar con solidez a Noruega (2-1) gracias a los goles de Valerie Gauvin y Eugenie Le Sommer y dio un salto importante para alcanzar los octavos de final del Mundial de Francia.



El duelo por el reinado del Grupo A contó con la presencia en el palco del seleccionador masculino de Francia. Didier Deschamps, que dirigió a su equipo hacia el campeonato del mundo en Rusia el pasado verano, apareció para dar suerte a un grupo de jugadoras que abusaron de Corea del Sur en la primera jornada (4-0).



Su rival, el candidato del grupo a arrebatarle la primera posición, también llegó a la cita después de firmar un contundente 3-0 en el bolsillo contra Nigeria. Las espadas estaban en alto y el duelo prometía.



En la primera parte, Francia ganó a los puntos. Jugó un peldaño por encima del combinado nórdico, que sueña con repetir el título que consiguió en Suecia 1995. Hace ya 19 años de aquel éxito y desde entonces ha bajado varios puestos su nivel y ocupa la décimo segunda posición en la clasificación mundial de la FIFA.





Pero aún así, es un equipo muy competitivo y en los primeros 45 minutos mantuvo su portería a cero pese a las continúas acometidas de Kadidiatou Diani desde la banda derecha. Sin duda, la delantera del París Saint-Germain, fue la mejor de la primera parte.



Aunque sus intentonas no tuvieron éxito, sólo hubo que esperar a los compases iniciales del segundo acto para ver el merecido gol de Francia. Lo consiguió gracias a un gran centro de Amel Majri desde la banda izquierda que remató magistralmente Gauvin con una precisa volea.



Francia, en su mejor momento, acosó a Noruega y, de forma inesperada, sufrió un contratiempo con uno de los goles más absurdos del Mundial. Lo protagonizó Wendie Renard, que inexplicablemente se marcó un tanto en propia meta después de golpear un centro suave cuando no era molestada por ninguna rival.



Ese sobresalto no frenó a Francia, que no se rindió y peleó por su segunda victoria. Ante su parroquia, acosó a Noruega y obtuvo su premio con ayuda del VAR. La colegiada alemana Bibiana Steinhaus revisó una posible patada de Ingrid Engen en la rodilla derecha de Marion Torrent y finalmente señaló un penalti que anotó Eugenie Le Sommer.



Con 18 minutos por delante, Noruega intentó empatar sin éxito el encuentro y se jugará ante Corea del Sur su clasificación. Francia, con seis puntos, también tendrá un complicado cierre de la fase de grupos: se enfrentará a Nigeria, que necesita ganar para mantenerse con vida en el Mundial.