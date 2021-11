EFE

La selección francesa, vigente campeona del mundo, cerró la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 con una cómoda victoria por 0-2 sobre Finlandia, en un encuentro en el que al conjunto francés le bastó con la calidad individual de Kylian Mbappé y Karim Benzema para doblegar a un rival que se jugaba sus últimas opciones de acceder a la repesca.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Todo lo contrario que el conjunto galo que viajó a Helsinki con los deberes ya hechos tras sellar el pasado sábado su billete para la cita catarí con una contundente goleada (8-0) sobre Kazajistán.



Una circunstancia que invitó a los de Didier Deschamps, que dejó de inicio en el banquillo a piezas claves como el delantero Karim Benzema, a afrontar el encuentro con cierta relajación.



Tal y como confirmó el escaso bagaje ofensivo con el que el conjunto galo cerró el primer tiempo, en el que apenas se pudieron contabilizar un par de remates de Moussa Diaby y Antoine Griezmann.



Más sorprendente fue la escasa ambición del equipo finés, que pese a necesitar la victoria para intentar acceder a la repesca, estuvo más preocupado en todo momento por contener a su rival, como dejó clara la línea de cinco hombres en defensa con la que arrancó la contienda, que en buscar la portería rival.



Un gris panorama que cambió con la entrada a los 57 minutos en el terreno de juego del delantero Real Madrid Karim Benzema, que en el primer balón que tocó ya probó al portero finlandés Lukas Hradecky.



No necesito más Benzema, que nueve minutos después, en el 66, firmó el 0-1, tras culminar con un sensacional remate una no menos sobresaliente combinación con Kylian Mbappé en el interior del área.



Y es que Benzema no parece entender de trámites, lo mismo que Mbappé que en el minuto 76 redondeó la victoria francesa en un contragolpe en el que el delantero del París Saint-Germain no sólo dio muestras de su velocidad y potencia, sino también de su efectividad en el remate.



Dos chispazos individuales que bastaron a Francia para doblegar por 0-2 a un tímido conjunto finés, que nunca dio la impresión de creerse la posibilidad de lograr la victoria que necesitaba para entrar en la repesca.