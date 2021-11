GOAL

La disputa de jugadores entre Estados Unidos y México continúa. Ahora, el combinado de las Barras y las Estrellas sumó un futbolista más a quien catalogan como el gran centro delantero del futuro de la zona.

Ricardo Pepi, de 18 años, se decantó por los estadounidense al tener la opción entre ellos y el Tricolor. El atacante del FC Dallas ya tuvo actividad en el primer equipo, se convirtió en su goleador en las Eliminatorias Mundialistas para Qatar 2022, ha sido pretendido por clubes del Viejo Continente, se probó con el Bayern Múnich y enfrentará a México en Cincinnati.

Pepi, que se perfila para ser un atacante letal, probó suerte con México en la Sub 16 dirigida por Mario Arteaga. Sin embargo, cuando el delantero parecía decantarse por el Tri, Estados Unidos entró en la riña y convenció al jugador de unirse a sus filas.

"Hasta el momento es la mejor decisión. La Federación de Estados Unidos me ha apoyado desde que tenía 13 o 14 años, siempre ha estado ahí apoyándome, me ha dado las oportunidades, y la verdad es la mejor decisión que he tomado", dijo Pepi este martes en conferencia de prensa previo al juego del Octagonal Final.

"Para cualquier jugador que esté en este tema mexicano-estadounidense, siento que hay que seguir tu propio camino y tomar la decisión con el corazón. Siento que es muy importante tener un sentimiento de conexión entre tú y el equipo nacional para el que estás jugando, así que sigue tu corazón", agregó el delantero mexicoamericano.

Ricardo es uno de los futbolistas con doble nacionalidad que habían sido tentados por Gerardo Marino, además de Efraín Álvarez, David Ochoa y Julian Araujo, pero fue el único en decantarse por continuar con el combinado de las barras y las estrellas a diferencia de los otros casos.

El nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, confesó en su momento que le dieron la oportunidad de participar con la Sub 17, a diferencia del Tri donde lo querían para una categoría inferior.

Pepi ha revelado en anteriores entrevistas que aunque defiende los colores del cuadro estadounidense, Carlos Vela y Chicharito son sus modelos a seguir como atacantes. Por ello, busca afianzarse para próximamente enfrentar a sus ídolos en la MLS.

Originario de El Paso, tiene toda la confianza de Gregg Berhalter como delantero titular y se perfila para arrancar de inicio contra la selección dirigida por Gerardo Martino y que México deberá tener mucho cuidado por diferentes factores: presión de aficionados, cuestiones climatológicas y los antecedentes deportivos en este 2021.