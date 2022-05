Catalina Uribe

Paris fue escenario de otra hazaña del Real Madrid en la Champions League.



En una final en la que los merengues fueron muy efectivos, pero en la que no brillaron por su juego, vencieron por la mínima al Liverpool y conquistaron la ‘Orejona’ número 14 de su palmarés.



Pero, ¿cómo logró el equipo de Carlo Ancelotti ganar esta Champions?



Cabe destacar que, para llegar a esta final, el Real Madrid fue el artista de las remontadas, dejando a PSG, Chelsea y Manchester City en el camino.

Y ya en el partido, aunque el dominio durante todo el encuentro fue del Liverpool, los merengues parecían irse en ventaja en el minuto 45, pero el VAR decidió que no era válida la anotación de Karim Benzema por un fuera de lugar, en una jugada confusa en la cual Fabinho le había hecho el último pase al francés.En el minuto 59, llegó el tanto que les dio el título, cuando Fede Valverde le puso un centro a Vinicius, quien no desperdició la oportunidad para abrir el marcador y poner a ganar al Madrid.Pero si Vini fue quien hizo el gol del campeonato, el verdadero héroe de la final fue Thibaut Courtois, cuyas manos prodigiosas atajaron todos los remates del Liverpool que le llegaron, que no fueron pocos, en especial un paradón abajó a Sadio Mané en el minuto 20.Una atajada que el mismo Courtois consideró como la más importante, “porque iba junto al palo y tuve que utilizar mi altura para pararla y luego reaccionar muy rápido para coger el rebote”.En síntesis, aunque el Liverpool fue superior, un gol de Vinicius en el momento oportuno y las atajadas milagrosas de Thibaut Courtois fueron las claves para que el Real Madrid conquistara su Champions League número 14. Sólo resta felicitarlos, porque sin duda demostraron por qué son el mejor equipo en la historia de la competición.