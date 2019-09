EFE

El Manchester City no tuvo problemas para pasar de ronda en la Copa de la Liga y goleó al Preston North End (0-3) con varios de los titulares habituales en la alineación inicial.



Pep Guardiola apenas se guardó nada y salió con futbolistas de la talla de Bernardo Silva, Gabriel Jesús, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan y David Silva, entre otros, ante el conjunto de Championship (Segunda división inglesa).



Los celestes no decepcionaron y no tardaron en imponer su juego ante el conjunto local.



Antes de la llegada del minuto 20, Sterling aprovechó la autopista que dejó el Preston en el medio, se internó por la frontal y, tras dos amagos, batió al portero local después de que su disparo tocara en un defensa.



Instantes después, Gabriel Jesús hizo el segundo a la contra, pero el árbitro decretó fuera de juego. A los 35 minutos, esta vez en posición reglamentaria, el ariete brasileño abrió su cuenta particular tras recibir una asistencia de Sterling.



Al filo del descanso, un centro de David Silva lo desvió el centrocampista del Preston Ryan Ledson convirtiéndose en el tercero de la noche.



Donde sí tuvo más lugar para los experimentos Guardiola fue en la defensa, la zona más castigada por las lesiones. El técnico español confió en la juventud y dio entrada como centrales a Eric García y a Taylor Harwood-Bellis, de 18 y 17 años respectivamente.



Ambos cumplieron a la perfección manteniendo la portería de Claudio Bravo a cero. Además, Guardiola aprovechó para hacer debutar al centrocampista español Adrián Bernabé, que ya había dispuesto de minutos en la pretemporada.



El City conocerá su rival en octavos de final este miércoles, cuando al término de los encuentros de dieciseisavos, se realice el sorteo.