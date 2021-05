EFE

El Borussia Dortmund ganó este jueves la Copa de Alemania al imponerse por 1-4 al RB Leipzig con dos goles de Jadon Sancho y otros dos Erling Haaland, en un partido que quedó prácticamente definido en la primera parte.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El Dortmund se fue en ventaja muy pronto, en el minuto 5, por medio de Jadon Sancho. La jugada empezó con una recuperación de pelota de Marco Reus que le ganó un duelo a Kevin Kampl. Reus jugó con Erling Haaland, éte se asoció con Mahmoud Dahoud, que abrió al balón a la izquierda para Sancho, que, con tres hombres del Leipzig al frente, soltó un remate cruzado al segundo poste entre ambos.



El Leipzig luego tuvo más posesión, pero tardó en conseguir llegadas. Y el Dortmund, cuando llegó, fue letal. El segundo gol llego en el 28, marcado por Haaland, y otra vez a partir de una pérdida de pelota del Leipzig en la mitad del campo.



Reus le metió el balón a Haaland, que tuvo un duelo en el área con Upamecano, que se llevó la peor parte y terminó en el piso mientras que el noruego definía con la pierna zurda.





El Leipzig, pese a tener más la pelota y tenerla en la mitad del Dortmund, no había llegado hasta ese momento más que con un remate por encima desde fuera del área de Marcel Sabitzer en el minuto 4.



Después vino una fase en que la presión aumentó un poco y Alexander Sörloth, en el 39, tuvo una buena ocasión, a pase de Dani Olmo, que terminó con un remate contra la red exterior.



No obstante, en medio de la presión del Leipzig, llegó el tercero del Dortmund en un contragolpe. Todo empezó con un duelo entre Haaland y Upamecano en el campo del Dortmund, cerca de la línea central. Haaland se impuso, pese a recibir una falta, y el balón le quedó a Reus que tuvo vía libre hacia el área donde jugó con Sancho que definió a puerta vacía.



Inicialmente, el juez de línea señaló un fuera de juego, pero luego el VAR revocó la decisión al ver que éste no había existido y validó el tercer tanto del Dortmund



El resultado con el que los equipos se fueron al descanso era brutal para el Leipzig, que había tenido un 60 por ciento de posesión. El Dortmund había rematado solo cuatro veces a puerta y tres remates habían terminado en la red.



El Leipzig volvió del descanso en plan de jugarse los restos. A pocos segundos Christopher Nkunku tuvo una buena ocasión a pase de Dani Olmo con un remate que tocó el larguero.



En los primeros cinco minutos de la segunda parte el Leipzig remató en total cuatro veces a puerta y el Dortmund se concentraba ante todo en defenderse.



Aunque en el minuto 66 el cuarto gol estuvo cerca y Thorgan Hazard se lo perdió por muy poco al rematar desviado a centro de Reus la presión del Leipzig siguió.



En el 71 un remate de Emile Forsberg pegó en el poste y en el 72, al fin, Dani Olmo logró el descuento con un disparo desde fuera del área.



Lo que vino después fue un desgaste ofensivo permanente del Leipzig con el Dortmund buscando posibilidades de contragolpe. De ambos lados hubo posibilidades y el partido hubiera sido otro si el Leipzig hubiera logrado el segundo.



Sin embargo, en el 88 llegó la sentencia, en un contragolpe comandado por Sancho por la derecha. Haaland recorrió en plena velocidad todo el campo y recibió la pelota en el borde del área desde donde definió con un remate de zurda.